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العالم

شاهد: نشطاء المناخ يلقون حساء البازلاء على لوحة لفان غوخ في روما

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بقلم:  يورونيوز
ناشطون مناخيون يلقون حساء البازلاء على لوحة أخرى لفان غوخ في روما
ناشطون مناخيون يلقون حساء البازلاء على لوحة أخرى لفان غوخ في روما   -   حقوق النشر  STRINGER/AFP or licensors

ألقى محتجون مناخيون إيطاليون حساء البازلاء فوق لوحة لفنسنت فان غوخ معروضة في روما يوم الجمعة قبل أن يلصقوا أنفسهم بجدار المعرض.

وسكب الحساء على لوحة "الزارع" أربع نساء من مجموعة (الجيل الأخير) وهتفن بشعارات مناهضة للاحتباس الحراري والوقود الأحفوري.

وقالت الجماعة في بيان "هذه القضايا يجب أن تتصدر القنوات الإخبارية وقائمة الأولويات السياسية في كل دقيقة، لكن لا تتم معالجتها إلا بأفعال ’فضائحية’ مثل ما حدث هذا الصباح".

وتجتمع وفود من 200 دولة في مصر الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في وقت تتزايد فيه الضغوط المطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

ولوحة "الزارع" جزء من معرض مقام في قصر بونابرت التاريخي في وسط مدينة روما.

وقالت كاميلا تالفاني، المتحدثة باسم منظمي المعرض، إن اللوحة المستعارة من متحف كرويلر-مولر في هولندا، كانت محمية بشاشة زجاجية ولم يصبها ضرر.

وكان محتجون على تغير المناخ قد ألقوا حساء أيضا على لوحة "دوار الشمس" لفان غوخ في المتحف الوطني بلندن الشهر الماضي مما تسبب في أضرار طفيفة في إطار اللوحة.

المصادر الإضافية • أ ف ب