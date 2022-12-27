أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في 2022

نشرت منظمة كريستيان آيد تقريراً حول أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة لعام 2022. وتقدر التكلفة الإجمالية بحوالي 168 مليار دولار علما بأن الأرقام تقديرية، وبحسب المنظمة قد تكون النفقات الحقيقية أكبر بكثير.

إعصار إيان: 100 مليار دولار

تسبب إعصار إيان الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة وغرب كوبا في أواخر سبتمبر/ أيلول أضرار واسعة النطاق، أسفرت عن مقتل 150 شخصاً وتشريد حوالي 40 ألف شخص.

إعصار إيان في ولاية فلوريدا Rebecca Blackwell/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

الجفاف الأوروبي: 20 مليار دولار

شهدت القارة الأوروبية في صيف 2022 جفافاً وارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة وصف بالأسوأ منذ 500 عام. اندلعت حرائق الغابات وتأثرت الحياة البرية سلباً إضافة إلى خسارة المحاصيل الزراعية.

طائر يمشي على بحيرة فيلينس الجافة في فيلينس، المجر AP Photo

الفيضانات في الصين: 12.3 مليار دولار

شهدت الصين فيضانات وانهيارات أرضية في يونيو/حزيران والتي أجبرت مئات الآلاف على إجلاء منازلهم.

عناصر الإنقاذ يجلون السكان الذين تقطعت بهم السبل في الفيضانات بمقاطعة هونان بوسط الصين Jiang Linfeng/Xinhua

الجفاف في الصين - 8.4 مليار دولار

وفي أواخر شهر أغسطس/آب، شهدت الصين جفافاً وارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة، مما أثر بشكل مباشر على مستوى المياه في نهر اليانغتسي والذي يعتمد عليه أكثر من ثلث سكان الصين.

انخفاض منسوب المياه في نهر اليانغتسي في محافظة يونيانغ في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين. AP/Chinatopix

فيضانات شرق أستراليا: 7.5 مليار دولار

شهدت ولايات شرق أستراليا فيضانات من أواخر فبراير/شباط إلى مارس/ آذار، أسفرت عن مقتل 27 شخصاً وتشريد أكثر من 60 ألف شخص.

إشار ة مرور طريق غمرته المياه في ضواحي سيدني، أستراليا AP Photo

فيضانات باكستان: 5.6 مليار دولار

أسفرت الفيضانات في باكستان والتي امتدت من منتصف يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول عن مقتل أكثر من 1700 شخص وتشريد سبعة ملايين.

عائلة نازحة بعد هطول أمطار غزيرة في جعفر أباد في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. AP Photo

عاصفة يونيس: 4.3 مليار دولار

تسببت عاصفة يونيس التي ضربت بلجيكا وألمانيا وأيرلندا وهولندا وبولندا والمملكة المتحدة بدمار هائل إضافة إلى مقتل 7 أشخاص.

أمواج تضرب منارة خلال عاصفة يونيس في بريطانيا. Credit: AP

الجفاف في البرازيل: 4 مليارات دولار

عانت البرازيل من الجفاف معظم عام 2022 ويُعتقد أن الجفاف هذا العام الأسوأ منذ عقود.

حريق يلتهم الأراضي الزراعية، في ولاية بارا البرازيل AP / Andre Penner

إعصار فيونا: 3 مليارات دولار

أسفر إعصار فيونا الذي ضرب منطقة البحر الكاريبي وكندا في شهر سبتمبر/أيلول، مقتل أكثر من 25 شخصاً وتشريد 13 ألف شخص إضافة إلى تعطيل حركة الطيران وإغلاق 4 مطارات دولية.

منزل جرفه إعصار فيونا في ساليناس، بورتوريكو Alejandro Granadillo/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

فيضانات جنوب إفريقيا: 3.0 مليار دولار

شهدت كوازولو ناتال وإيسترن كيب في جنوب إفريقيا فيضانات في أبريل / نيسان قُتل فيها 459 شخصاً إضافة إلى تشريد أكثر من 40 ألف شخص.