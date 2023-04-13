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شاهد: إعصار إيلسا يقترب من الساحل الغربي لأستراليا

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عاصفة استوائية تقترب من اليابسة في أستراليا
عاصفة استوائية تقترب من اليابسة في أستراليا   -  Copyright  AP/AP
بقلم:  يورونيوز

ضرب إعصار استوائي قوي غرب أستراليا يوم الخميس، مما أدى إلى عمليات إجلاء كبيرة، وحذرت السلطات من أن الرياح العاتية يمكن أن تقتلع الأشجار وتتسبب بقطع الطاقة الكهربائية.

ويتحرك الإعصار المداري إلسا فوق المحيط الهندي. يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل سرعة الرياح إلى 270 كيلومترًا في الساعة، في العاصفة من الفئة الرابعة، مما يجعلها واحدة من أقوى الأعاصير التي تضرب البلاد منذ عقد.

من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة مساء الخميس أو صباح الجمعة، في مكان ما بين مدينتي بروم وبورت هيدلاند الساحليتين.

وتعدّ المنطقة موطنا لمناجم الحديد الخام ومناجم الذهب ومزارع الماشية المترامية الأطراف وعدد من مجتمعات السكان الأصليين.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الرياح ستكون قوية بما يكفي لقلع الأشجار وقطع خطوط الكهرباء. وأضاف المرصد أن الفيضانات قد تشكل خطرًا أيضًا.

حذر باحثون أستراليون مرارًا وتكرارًا من أن تغير المناخ يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير.

المصادر الإضافية • أ ب

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