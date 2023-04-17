الأمطار الغزيرة تعيد الحياة إلى بحيرة نويزيدل النمساوية بعد جفاف طويل

بقلم: يورونيوز

بعد فترة جفاف طويلة، تلقت بحيرة نويزيدل أمطارا كانت في أمس الحاجة إليها، مع ارتفاع مستويات المياه بعد هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة.

جلب ارتفاع منسوب المياه بحوالي 8 سم الإغاثة إلى المنطقة. ومع ذلك، لا يزال مستوى المياه أقل بحوالي 13 سم عن المستوى الذي تم قياسه في أبريل من العام الماضي.

وشهدت مدينة بورغنلاند الواقعة شرقي النمسا أمطارا غزيرة من صباح الخميس حتى نهاية الأسبوع، حيث سجلت العاصمة أيزنشتات 94 لترا للمتر المربع ، فيما سجلت مدينة ماترسبورغ 81 لترا.

يفسر الاحتباس الحراري التبخر البطيء للمياه من البحيرة، المدرجة كموقع للتراث العالمي لليونسكو. في عام 2003، كان الانخفاض الحاد في مستوى المياه قد نبه السلطات، التي شرعت في البحث عن حل. وتمت دراسة إمكانية الإستعانة بمصدر مياه اصطناعي بالتعاون مع المجر المجاورة.