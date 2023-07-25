شاهد: أبرز حرائق الغابات التي اشتعلت في عدد من دول البحر المتوسط

بقلم: يورونيوز

اندلع عدد كبير من حرائق الغابات في خضم موجة حر في 7 من دول البحر الأبيض المتوسط، سجلت خلالها درجات حرارة قياسية، وقضت على الغطاء النباتي ومساحات شاسعة من الأحراج، وتسببت هذه الحرائق بانقطاع التيار الكهربائي.

أبرز الدول التي اندلعت فيها الحرائق

الجزائر

أسفرت حرائق غابات عنيفة ما تزال مشتعلة في شمال شرق الجزائر خلال موجة الحر الشديدة عن مقتل 34 شخصا على الأقل بينهم عشرة عسكريين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مساء الاثنين.

ورصدت وزارة الداخلية الجزائرية الإثنين 97 حريقا في 16 ولاية كان أشدها في بجاية والبويرة وجيجل.

تواجه الجزائر موجة حر شديدة وبلغت درجة الحرارة القصوى عند 48 درجة مئوية الإثنين.

إيطاليا

تكافح عناصر الإطفاء الإيطالية لإخماد حرائق الغابات التي اشتعلت في صقلية وباليرمو وبارتينيكو وميسيلميري وبولونيا وسفالو.

وحرمت موجة الحر مئات الآلاف من سكان كاتانيا في جزيرة صقلية من الكهرباء والمياه، بحسب عمدة المدينة. كما بلغت درجة الحرارة 47,6 درجة مئوية الاثنين، بحسب خدمات الحماية المدنية في كاتانيا الواقعة في شرق الجزيرة.

تونس

تجدد حريق في بلدة ملولة بشمال غرب تونس على الحدود مع الجزائر بسبب هبوب رياح قوية ودرجات حرارة شديدة. وتم إجلاء ما لا يقل عن 300 شخص عن طريق البحر والبر من ملولة التي شهدت حريقا خطيرا استمر أياما الأسبوع الماضي.

وارتفعت الحرارة الاثنين بوسط العاصمة تونس إلى 49 درجة مئوية في الظل.

وأظهرت شاشة في شارع الحبيب بورقيبة المركزي في العاصمة، 56 درجة في الشمس عند منتصف النهار، فيما خلت الشوارع بشكل شبه تام من المارة.

قاربت الحرارة في تونس الإثنين 50 درجة مئوية حتى في شمال البلاد، بزيادة تراوح بين ستّ وعشر درجات عن المعدل الموسمي، ما سبب انقطاعا للكهرباء دفع الناس نحو الشواطئ.

اليونان

تحطّمت قاذفة مياه على متنها "ما لا يقلّ عن شخصين" الثلاثاء خلال مكافحتها حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس.

وأكّد أرتوبيوس أن "طائرة يونانية من طراز كندير مع ما لا يقلّ عن شخصين على متنها سقطت قرب قرية بلاتانيستو" في جزيرة إيفيا. وتشهد اليونان موجة قيظ وحرائق هائلة منذ أكثر من عشرة أيام.

فيما تواصل عناصر الإطفاء اليونانية محاولاتها بإخماد حرائق الغابات المندلعة في رودوس وكورفو وإيفيا منذ 8 أيام. وأسفرت هذه الحرائق على تدمير 35 ألف هكتار من الغابات، من دون أن تؤدي حتى الآن لسقوط ضحايا.

ورفعت السلطات اليونانية مستوى الانذار في مناطق مختلفة من اليونان إلى "الأحمر" الثلاثاء، ما يعني "خطرا بالغا" من اندلاع حرائق غابات، مع توقعات ببلوغ سرعة الرياح 40 كلم في بحر إيجه.

ويتوقع أن تبلغ الحرارة في أثينا الثلاثاء 41 درجة مئوية، و44 درجة في وسط البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

كرواتيا

اندلعت حرائق الغابات في منطقة دوبروفنيك الكرواتية بسبب الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتم تخصيص طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق.

قبرص

أخمد رجال الإطفاء القبارصة حريقا دمر حوالى 20 هكتارا من الغابات وسط إحدى أطول موجات الحر في تاريخ الجزيرة، كما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

كان ذلك أسوأ حريق واجهته قبرص هذا الصيف في وقت تبقى الحرارة بمستوى 40 درجة مئوية أو أعلى منذ 12 تموز/يوليو.

تركيا

انتشرت حرائق الغابات في 3 ولايات تركية وفقا لوحدة إدارة الغابات ليلة الإثنين في مناطق كيش وكيمير وتاشاغيل في ولاية أنطاليا، وأيضًا في قرية ساروخانلي في ولاية مانيسا ودولكادير أوغلو في ولاية كهرمان مرعش.

وتم إرسال 24 طائرة و100 مروحية و10 طائرات مسيرة للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق.