شاهد: إيطالية تقطع طريقًا مع ابنتها وسط نفق من الحرائق الملتهبة في صقلية

بقلم: يورونيوز

كان الخوف والهلع يسيطر على الفتاة بينما كان تركيز الأم منصبًا على قطع الطريق والنجاة من الموت.

في مشهد يحبس الأنفاس، صورته فتاة إيطالية كانت في السيارة مع والدتها، ظهرت النيران فيه على جانبي الطريق بينما كانت الأم تقود السيارة، موثقة بذلك قلب الحريق الذي اشتعل في مدينة صقلية في إيطاليا.

وكانت السيدتان في حالة هلع، إذ بدت الرؤية شبه معدومة بينما تتصاعد ألسنة اللهب بالقرب من مسارهما. الفيديو الذي نشرته الفتاة على موقع إكس (تويتر سابقا) علقت عليه "هذا هو الوضع في صقلية حاليا(..) لحسن الحظ سارت الأمور على ما يرام."

تم إجلاء حوالي 1500 شخصا، في منطقة باليرمو التي اندلعت فيها الحرائق يوم الأثنين. كما أغلق مطار المدينة.

كان رجال الإطفاء يكافحون العديد من حرائق الغابات في صقلية يوم الثلاثاء ، حيث كانت الجزيرة شديدة الحرارة في درجات حرارة قياسية ، وفقًا لتقارير إخبارية.

تكافح عناصر الإطفاء الإيطالية لإخماد حرائق الغابات التي اشتعلت في صقلية وباليرمو وبارتينيكو وميسيلميري وبولونيا وسفالو.

وحرمت موجة الحر مئات الآلاف من سكان كاتانيا في جزيرة صقلية من الكهرباء والمياه، بحسب عمدة المدينة. كما بلغت درجة الحرارة 47,6 درجة مئوية الاثنين، بحسب خدمات الحماية المدنية في كاتانيا الواقعة في شرق الجزيرة.