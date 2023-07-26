شاهد: الكشف عن الشعلة الأولمبية في باريس قبل عام من انطلاق البطولة

قبل عام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تم الكشف من على متن قارب في نهر السين عن الشعلة الأولمبية في تجمع حضره نجوم الرياضة ومئات الجماهير، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وأسطورة العدو يوسين بولت. قامت مصانع أرسيلور ميتال الفرنسية، الراعية للألعاب، بصناعة الشعلة من الفولاذ المعاد تدويره.

قبل عام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تم الكشف من على متن قارب في نهر السين عن الشعلة الأولمبية في تجمع حضره نجوم الرياضة ومئات الجماهير، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وأسطورة العدو يوسين بولت.

قامت مصانع أرسيلور ميتال الفرنسية، الراعية للألعاب، بصناعة الشعلة من الفولاذ المعاد تدويره.