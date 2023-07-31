EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. شاهد: مقتل شخصين بسبب الفيضانات في بكين والسلطات تصدر أعلى مستوى إنذار

اللقطة مأخوذة من مقطع فيديو للفيضانات في الصين
اللقطة مأخوذة من مقطع فيديو للفيضانات في الصين Copyright CCTV
بقلم:  يورونيوز

قتل شخصان الإثنين في بكين جراء الأمطار الغزيرة التي تتساقط على العاصمة الصينية منذ الجمعة، على ما أفادت صحيفة رسمية.

وأوردت "صحيفة الشعب" الصادرة بالإنكليزية الإثنين "خلال دورية طوارئ صباح هذا اليوم، تم العثور على شخصين في قنوات مائية"، مشيرة الى أن " مؤشراتهما الحيوية كانت قد توقفت".

وأصدرت سلطات بكين الإثنين أعلى مستوى إنذار من فيضانات.

وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من ضواحي العاصمة "تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية"، مرفقة بانذار من المستوى الأحمر للفيضانات.

ونجمت الأمطار الغزيرة عن الإعصار دوكسوري الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى في الفيليبين.

وحلت العاصفة الاستوائية على شمال الصين منذ الجمعة بعدما تراجعت قوة الإعصار.

وأفادت الأرصاد الجوية في بكين أن 170,9 ملم من المياه انهمرت على العاصمة خلال أربعين ساعة بين مساء السبت وصباح الإثنين، ما يكاد يعادل متوسط المتساقطات لكامل شهر تموز/يوليو عادة.

وتلزم السلطات الصينية حذرا شديدا عند تساقط أمطار غزيرة منذ العام 2011 حين أدت فيضانات كبرى في وسط البلاد إلى مقتل أكثر من 300 شخص معظمهم في مدينة تشنغتشو الكبيرة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

كاردي بي تلقي ميكروفونها على شخص ألقى عليها مشروبا خلال حفلة في لاس فيغاس

شاهد: آلاف المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في عاصمة النيجر نيامي

وزير أسترالي: لا أمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم مروحية عسكرية أسترالية

إنذار الصين-فيضانات الصين بكين أمطار