شاهد: مروحيات لجيش التحرير الشعبي الصيني توزع المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات

بقلم: يورونيوز

بدأ جيش التحرير الشعبي الصيني مهمة توزيع المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات ولمسافرين عالقين على متن قطار، بعدما أدت عواصف مطرية قاتلة إلى فوضى كارثية في العاصمة بكين.

وقتل 11 شخصاً على الأقل بينما هناك 27 آخرين في عداد المفقودين حتى الآن بعدما انهمرت أمطار غزيرة على العاصمة بحسب ما ذكرته وسائل إعلام حكومية الثلاثاء.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الثلاثاء إلى بذل قصارى الجهود لإنقاذ المفقودين أو المحاصرين ومعالجة المصابين ومواساة عائلات الضحايا والتقليل بقدر الإمكان من حجم الخسائر.