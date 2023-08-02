نحو 750 مليمتراً في 5 أيام.. أقوى عاصفة مطريّة تشهدها الصين منذ 140 سنة

بقلم: يورونيوز

شهدت العاصمة الصينيّة، خلال الأيّام القليلة الماضية، سقوط أعلى معدل هطول للأمطار منذ 140 عاماً. وأسفرت الفيضانات عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وفقدان 27 شخصاً، إضافة إلى أضرار في البنى التحتية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بكين، يوم الأربعاء، إنّ المدينة سجّلت 744.8 ملم من الأمطار بين السبت وصباح الأربعاء وهو ما يفوق بكثير المعدل العام.

وتم إجلاء آلاف الأشخاص إلى ملاجئ متواجدة في المدارس والمباني العامة الأخرى في ضواحي بكين والمدن المجاورة ووزع جيش التحرير الشعبي الصيني المساعدات بالطوافات.

ويشار إلى أنّ فياضنات العاصمة الصينية كانت مفاجئة، فعادة ما يكون الصيف جاف في بكين، لكن الحرارة سجّلت رقماً قياسياً هذا العام.