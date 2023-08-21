العاصفة الاستوائية النادرة هيلاري تضرب كاليفورنيا وتهدد بأمطار قياسية وتاريخية

رغم أن هيلاري تراجع تصنيفها العلمي، وبالتالي زخمها، من إعصار إلى عاصفة استوائية فإن السلطات الأمريكية تستعد لها بشكل كامل، حيث أمرت بإجلاء بعض المناطق خوفاً من الفيضانات.

ضربت العاصفة الاستوائية هيلاري جنوب كاليفورينا الأمريكية أمس الأحد، حاملة أمطاراً قوية، حذرت السلطات من أنها قد تشكل خطراً على الناس بسبب الفيضانات الكارثية المتوقعة منها.

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وهذه أول مرة تضرب عاصفة استوائية كاليفورينا منذ 84 عاماً، ويعتبر هذا الأمر نادراً جداً بحسب العلماء.

ومنذ أمس الأحد اقتعلت العاصفة الأشجار وأدت إلى انهيارات في التربة وقطع بعض الطرق وانقطاع في التيار الكهربائي عن بعض المناطق وتأجيل أو إلغاء 4.500 رحلة جوية بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ورغم أن هيلاري تراجع تصنيفها العلمي، وبالتالي زخمها، من إعصار إلى عاصفة استوائية فإن السلطات الأمريكية تستعد لها بشكل كامل، حيث أمرت بإجلاء بعض المناطق خوفاً من الفيضانات.

وأغلقت مدارس في عدّة ولايات أبوابها اليوم الإثنين.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ كما حدث في ولاية نيفادا مثلاً، وسط توقعات بتجاوز كمية المتساقطات جنوب الولاية الكمية السنوية للأمطار خلال فترة وجيزة.

ووجّهت السلطات إنذارات لسكان مدن كبرى ومهمة مثل لوس أنجلس وسان دييغو، بينا أخلت السلطات في أريزونا سكان مناطق معرّضة للفيضانات.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة ستجلب معها أمطاراً سخية تعادل سنتين أو أكثر من الأمطار في المناطق الصحراوية في كاليفورنيا.