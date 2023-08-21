57 مليون يورو قيمة مبيعات الخيول الأصيلة الصغيرة في فرنسا

سجّل المزاد السنوي المرموق على الخيول الأصيلة الصغيرة (يتراوح عمرها بين سنة وسنتين)، في دوفيل شمال غرب فرنسا، مبيعات قياسية هذا العام بلغت نحو 57 مليون يورو، على ما أعلن منظمو الحدث في بيان صدر ليل الأحد.

ارتفع حجم مبيعات الخيول الاصيلة الصغيرة الإجمالي بنسبة 15 %، مقارنةً بما سُجّل عام 2022 ليصل إلى 56,949 مليون يورو، بحسب وكالة المبيعات "أركانا" في البيان.

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ونقل البيان عن رئيس "أركانا" إريك هوايو ومديرها التنفيذي فريدي بأوّل قولهما: "إنّ نتائج هذه النسخة ممتازة ونحن أكثر من راضين عنها وكان من دواعي سرورنا الترحيب بالمالكين والمشترين العالميين الآتين من مختلف أنحاء أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة واليابان والشرق الأوسط".

ويعود الرقم القياسي السابق للمبيعات في هذا المزاد إلى آب/أغسطس 2022، حين بلغت الإيرادات المتأتية من بيع هذه الخيول 51 مليون يورو.

وبلغ متوسط سعر الخيول هذا العام 232,445 يورو في مقابل 210,025 يورو في العام الفائت. وبيعت 87 % من الخيول الـ283 التي عُرضت.