عاصفة تضرب جنوب ألمانيا.. الثلوج تؤجل مباراة بايرن ميونيخ وأونيون برلين

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس التنفيذي لبايرن يان-كريستيان دريزن "نحن متأسفون لتأجيل المباراة، لكن سلامة مشجعينا ومشجعي أونيون برلين هي أولوية مطلقة".

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تأجلت مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين التي كانت مقرّرة السبت في المرحلة 13 من بطولة ألمانيا في كرة القدم (14:30 ت غ)، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في مقاطعة بافاريا، بحسب ما أعلنت شركة النقل العام أم في جي.

وشرحت الشركة في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت "الأعزاء الركّاب، لقد ألغيت مباراة بايرن ميونيخ وأونيون برلين المقرّرة اليوم الساعة 15:30 في فروتمانينغ".

وأكّدت رابطة الدوري الألماني التأجيل، موضحة أن مالك ملعب أليانز أرينا "أغلق المنفذ المؤدي إلى الملعب، بسبب التساقط المستمر للثلوج".

وتساقطت ثلوج كثيفة ليل الجمعة-السبت على مدينة ميونيخ، وصلت سمكاتها إلى عشرات السنتيمترات.

وكتب بايرن في موقعه الرسمي "حتى لو كان ممكناً تجهيز ارضية ملعب أليانز أرينا لاحتضان المباراة، فان مخاطر السلامة والوضع المروري حتمت الالغاء. يشكّل تساقط الثلوج من سقف ملعب أليانز أرينا خطراً لا يُحصى على المتفرجين".

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن يان-كريستيان دريزن "نحن متأسفون لتأجيل المباراة، لكن سلامة مشجعينا ومشجعي أونيون برلين هي أولوية مطلقة".

تأثر حركة الطائرات والقطارات

وأدى تساقط الثلوج إلى تراجع كبير في حركة القطارات والنقل.

أعلن مطار ميونيخ بدوره "بسبب التساقط الكثيف للثلوج، ستتوقف حركة الملاحة الجوية على الأرجح اليوم حتى منتصف النهار".

ويحتل بايرن ميونيخ، حامل لقب البوندسليغا في الأعوام الـ11 الماضية، المركز الثاني بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر المفاجئة لهذا الموسم.

كما عمل سكان جنوب ألمانيا جاهدين على إزالة الثلوج عن سياراتهم وطرقاتهم بعد أن استيقظت منطقة ميونيخ على مشهد غطاء كثيف من الثلوج.

وسقط نحو 40 سنتيمترًا خلال الليل في المنطقة، مما أدى إلى إلغاء حركة القطارات في محطة أونترهاخينغ على المشارف الجنوبية للعاصمة البافارية.