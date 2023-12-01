شاهد: بركان إتنا يقذف حممه ورماده يغطي الشوارع والمناطق المجاورة

بقلم: يورونيوز

غطى الرماد المنبعث من البركان العديد من الشوارع والسيارات في مناطق سكنية مجاورة. يشار إلى أن إتنا يعتبر “البركان الأنشط” في أوروبا.

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أظهرت صور وفيديوهات تداولتها وسائل الإعلام ثوران بركان إتنا بجزيرة صقلية الإيطالية. وفي مظهر مثير، شوهدت الحمم وهي تنبعث من فوهة البركان المغطاة بالثلوج.

وقد بدأ نشاط الانفجار البركاني المعتدل نسبيًا والمذهل لإيتنا الذي يبلغ ارتفاعه حوالى 3300 متر في الـ 19 نوفمبر-تشرين الثاني.

وتزامنت انبعاثات الدخان والأبخرة التي رافقت قذف الحمم البركانية مع حدوث انفجارات كل 60 إلى 880 دقيقة وفقًا للمعهد المحلي لعلم البراكين حيث تم تسجيل أكثر من 200 انفجار منذ بداية ثوران إتنا.

ووصل ارتفاع الرماد المتصاعد منذ أيام إلى حوالى 4 آلاف و500 متر، بحسب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.

وتدفقت الحمم من بركان إتنا على بعد عدة كيلومترات، مما دعا السلطات إلى إصدار تحذير باللون الأحمر للطائرات التي تمر عبر المنطقة بسبب النشاط البركاني.

كما غطى الدخان والرماد المنبعث المناطق السكنية القريبة من إتنا، الذي يعدّ أحد أنشط البراكين في أوروبا. السلطات الإيطالية أشارت إلى عدم تسجيل إصابات ناجمة عن النشاط البركاني كما لم تتضرر البنية التحتية بسبب هذا الثوران.