شاهد: طائرة تتأرجح في الهواء بسبب العاصفة التي تضرب اسكتلندا

بقلم: يورونيوز

ألغى مطار هيثرو 18 رحلة جوية يوم الأربعاء بسبب قيود مراقبة الحركة الجوية بما في ذلك الرحلات من أبردين وإدنبره وغلاسكو وجيرسي ومانشستر.

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أظهرت لقطات مصورة تأرجح طائرة أثناء هبوطها في مطار فوت وليام في اسكتلندا، حيث تضرب عاصفة قوية البلاد إضافة إلى أجزاء من شمال إنجلترا.

وتضررت المنازل وألغيت القطارات وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص وسط عاصفة جلبت رياحًا شديدة وأمطارًا وثلوجًا.

آثار العاصفة في بريطانيا OLI SCARFF/AFP

وتسببت العاصفة جيريت، التي سميت على اسم خبير الأرصاد الجوية الهولندي السابق جيريت هيمسترا، في إحداث الفوضى في اسكتلندا وويلز وبرمنغهام وبريستول ويوركشاير، حيث اقتلعت الأشجار وعطلت حركة المرور وعلقت خدمات القطارات وأسقطت أعمدة خطوط الكهرباء.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن العديد من السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم.

كما ألغى مطار هيثرو 18 رحلة جوية يوم الأربعاء بسبب قيود مراقبة الحركة الجوية بما في ذلك الرحلات من أبردين وإدنبره وغلاسكو وجيرسي ومانشستر وكذلك إلى برشلونة وبرلين ومدريد وباريس.