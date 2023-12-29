بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف.. دول أوروبية تواجه فيضانات كبيرة

بقلم: يورونيوز

قامت هولندا وألمانيا هذا الأسبوع بفتح مجاري بعض السدود في محاولة للسيطرة على فيضانات نهر إيسيل الهولندي.

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تواجه أجزاء من شمال ووسط أوروبا فيضانات كبيرة بعد هطول أمطار غزيرة في عدد من البلدان.

وقامت هولندا وألمانيا هذا الأسبوع بفتح مجاري بعض السدود في محاولة للسيطرة على فيضانات نهر إيسيل الهولندي.

ووفقًا للسلطات، فإن منسوب المياه في النهر الذي يجري شمالًا عبر هولندا ارتفع "بسرعة كبيرة"، وأحيانًا بمعدل سنتيمتر واحد في الساعة.

فيضانات في ألمانيا

ويعود ارتفاع منسوب المياه إلى هطول الأمطار الغزيرة بالإضافة إلى الطقس الماطر في ألمانيا المجاورة والذي ترك التربة مشبعة، مما يجعل من الصعب تصريف المياه.

وتم فتح سد بالقرب من مدينة ماغدبورغ الألمانية لأول مرة منذ عقد لتخفيف الضغط من نهر إلبه، بينما تم نقل بعض الحيوانات من حظائرها في حديقة سفاري في شمال ألمانيا.

كما تشهد بعض المناطق من ولاية ساكسونيا الألمانية فيضانات كبيرة بسبب العاصفة التي تضرب البلاد، مما أدى لغرق عدد من المنازل في المياه ما دفع فرق الإنقاذ للتدخل.

وفي مدن ليلينتال وميبين وفيردن بهذه الولاية، حذرت السلطات المواطنين من خطورة الوضع، مؤكدة ضرورة اتخاذ كل سبل الوقاية في الساعات المقبلة.

وفي بلدة لانجلينجن اضطر حوالي 120 شخصًا إلى مغادرة منازلهم، بسبب الفيضانات في نهر ألير.

مستويات مياه مرتفعة في المجر

وفي المجر، وصلت مستويات المياه في بودابست إلى أعلى مستوياتها في العقد الماضي.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، بلغ منسوب نهر الدانوب الذي يمر عبر العاصمة المجرية 6.93 متر.

وقال مكتب رئيس البلدية إن السيارات التي تركت قرب السدود السفلية المغلقة اضطرت السلطات إلى إزالتها بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأدى التساقط الكثيف للثلوج التي ذابت بعد ذلك في ظل طقس معتدل بشكل استثنائي، إلى تفاقم الفيضانات.