EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

دراسة: المدة لاتقل أهمية عن المسافة للإصابة بفيروس كوفيد-19

يتم تجهيز لقاح الأنفلونزا
يتم تجهيز لقاح الأنفلونزا Copyright Mark J. Terrill/The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد أن مدة اللقاء مع شخص مريض بـكوفيد-19 (COVID-19) كانت بنفس أهمية المسافة التي يجب الإلتزام بها.

اعلان

ما مدى احتمالية الإصابة بمرض كوفيد-19 بعد الاحتكاك بشخص مصاب؟

لقد كان هذا السؤال يدور في أذهان الكثير من الناس أثناء الوباء، وقد وجدت مجموعة من الباحثين في المملكة المتحدة إجابة له أخيرًا.

قام باحثون من قسم نوفيلد (Nuffield)  للطب في جامعة أكسفورد بتحليل بيانات لـ7 ملايين شخص في إنجلترا وويلز، الذين تم تحذيرهم من خلال تطبيق NHS COVID-19 بأنهم كانوا على اتصال بشخص مصاب. كان الهدف هو معرفة عدد الأشخاص الذين تم تنبيههم والذين أصيبوا بالفعل بفيروس SARS-CoV-2.

سمح تطبيق NHS COVID-19، الذي تم إغلاقه في أبريل 2023، للأشخاص الذين قاموا بتنزيله بإعلام الآخرين بأنهم مصابون. وفي الوقت نفسه، سيرسل التطبيق تنبيهًا للمستخدمين إذا كانوا على مقربة من شخص مصاب. وسيتعين على الناس بعد ذلك إما عزل أنفسهم أو إجراء الاختبار.

وكانت مهمة لوكا فيريتي، الباحث الرئيسي في دراسة جامعة أكسفورد التي نشرت في مجلة نيتشر هذا الشهر، وزملاؤه هي فهم ما إذا كان التطبيق يعمل بشكل صحيح. هل حُذرت الناس عندما كان هناك خطر معقول؟ الإجابة هي نعم. لكن الباحثين اكتشفوا أكثر من ذلك بكثير.

يقول فيريتي: "كان التطبيق يرسل لنا معلومات مجهولة حول الأشخاص الذين تم تحذيرهم، والأشخاص الذين تم اختبارهم، والذين حصلوا على نتيجة إيجابية، ومعلومات حول جهة الاتصال المحددة: المدة، والقرب"..

يقول: "لقد نظرنا إلى ما حسبه التطبيق باعتباره خطرًا على الفرد، من حيث المسافة والمدة، وتبين أن الأمرين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا حقًا".

المدة مقابل المسافة

واستغل الباحثون هذا "الكنز الدفين" من المعلومات لدراسة العلاقة بين المسافة ومدة اللقاء مع شخص مصاب لمعرفة كيف سيؤثر ذلك على خطر إصابة شخص ما بالعدوى. وتبين أن المدة لا تقل أهمية عن المسافة، إن لم تكن أكثر.

يقول فيريتي: "كان الجميع يركزون على المسافة. كانت هناك قاعدة مسافة متر أو مترين في المحلات التجارية وفي المحطات. لكن المسافة لم يكن ينبغي أن تكون محور اهتمامنا أبدًا، لأنه كما نعلم الآن، فإن الحقيقة أكثر دقة من ذلك".

ووجد الباحثون أن التعرض لفترة أطول على مسافات أكبر له خطر مماثل للتعرض لفترة أقصر على مسافات أقرب.

لا توجد قاعدة ذهبية بشأن مقدار الوقت الذي يمكنك أن تقضيه مع شخص مصاب قبل أن تصاب بـCOVID-19، حيث يمكن أن يتغير هذا وفقًا لما يفعله الشخص المصاب. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يسعل كثيرًا، فسيكون لدى الشخص الآخر فرص أكبر للإصابة بالعدوى.

ولكن كلما قضى الشخص وقتًا أطول مع شخص آخر مريض، زاد احتمال إصابته بالمرض، حتى لو حافظ على مسافة مترين في جميع الأوقات.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل امرأة وإصابة آخرين في حادث دهس بجنوب ألمانيا

بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف.. دول أوروبية تواجه فيضانات كبيرة

اضطرابات وميول انتحارية من هول مشاهد الحرب.. هذا ما يعانيه الجنود الإسرائيليون العائدون من غزة

قيود كوفيد-19 الصحة دراسة