انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 40 درجة تحت الصفر في فنلندا والسويد

بقلم: يورونيوز

سجلت فنلندا والسويد أرقاما قياسية لدرجات الحرارة في فصل الشتاء، يوم الثلاثاء، حيث انخفضت الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر (40 درجة فهرنهايت تحت الصفر)، نتيجة موجة البرد التي ضربت منطقة الشمال.

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وفي نيكالوكتا، وهي قرية صغيرة في شمال السويد، أظهر مقياس الحرارة 41.6 درجة تحت الصفر (42.8 درجة فهرنهايت تحت الصفر) في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة السويدية (SVT).

وقال نيلز هولمكفيست، خبير الأرصاد الجوية في SVT: "إنها أبرد درجة حرارة شهدناها حتى الآن هذا الشتاء، وسيظل الطقس باردًا جدًا في الشمال".

وقال مشغلو القطارات في السويد إن موجة البرد عرقلت حركة السكك الحديدية في الشمال. وأفاد المعهد السويدي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا أنّ درجات الحرارة وصلت إلى 30 درجة تحت الصفر (22 فهرنهايت تحت الصفر) في عدة مواقع في شمال السويد.

وسجلت فنلند أرقاماً قياسية هذا الشتاء في بلدة يليفيسكا الشمالية الغربية، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 37.8 تحت الصفر (36 تحت الصفر) في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وتم تسجيل درجات حرارة أقل من 30 درجة تحت الصفر في عدة مواقع في منطقة لابلاند في القطب الشمالي. وتعرضت العاصمة الفنلندية هلسنكي أيضًا لموجة باردة، ومن المتوقع أن تتراوح الحرارة بين 15 و20 درجة تحت الصفر طوال هذا الأسبوع.

أصدر معهد الأرصاد الجوية الفنلندي تحذيرًا من طقس شديد البرودة يسود البلاد هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة المتوقعة 40 درجة تحت الصفر.

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الخميس، إن قسماً من الطريق السريع (E18) في جنوب النرويج تم إغلاقه بسبب الوضع المتعلق بالطقس.

وفي الدنمارك، تم إغلاق جسر رئيسي أمام المركبات ذات المقطورات الخفيفة، بسبب الرياح القوية التي يمكن أن تؤثر على القيادة، حسبما ذكرت مديرية الطرق الدنماركية.