لماذا وافقت تركيا أخيراً على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي؟

بقلم: يورونيوز

اقتربت السويد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الثلاثاء، بعد أن أعطت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي الضوء الأخضر لبروتوكول انضمام الدولة الشمالية إلى التحالف العسكري.

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وقد تخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتراضه على عضوية السويد خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/تموز، لكن الأمر استغرق عدة أشهر لإرسال مشروع القانون إلى البرلمان للتصديق عليه، وأسابيع حتى أعطت اللجنة البرلمانية موافقتها.

تخلت السويد وفنلندا عن حيادهما الذي استمر لعقود من الزمن، وسعتا إلى العضوية في حلف شمال الأطلسي وسط مخاوف أمنية متزايدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

أصبحت فنلندا العضو رقم 31 في الحلف في وقت سابق من هذا العام، بعد أن صادق البرلمان التركي على طلبها.

لماذا التأخير؟

تنبع معارضة تركيا لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي من اعتقادها بأن الدولة الشمالية كانت متساهلة للغاية تجاه مؤيدي المسلحين الأكراد والجماعات الأخرى في السويد، التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية.

ومن بين هؤلاء أشخاص مرتبطون بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن هجمات مستمرة منذ 39 عامًا في تركيا، وبعض الأشخاص الذين لهم صلات مزعومة بمحاولة انقلاب عام 2016 ضد أردوغان. والبعض الآخر معارضون لإردوغان.

وتوصلت تركيا والسويد وفنلندا إلى اتفاق العام الماضي لمعالجة المخاوف الأمنية لأنقرة، واتخذت ستوكهولم بعد ذلك خطوات لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، مما يجعل دعم المنظمات المتطرفة يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

لكن سلسلة من الاحتجاجات المناهضة لتركيا ومعادية للإسلام في ستوكهولم، والتي شمل بعضها حرق القرآن الكريم، أثارت غضب حكومة أردوغان والجمهور التركي.

وبينما أدانت الحكومة السويدية المظاهرات، انتقدت تركيا السويد، التي لديها قوانين صارمة تحمي حرية التعبير، لأنها سمحت بعرض المشاعر المعادية للمسلمين.

ما الذي تغير؟

وبينما عززت السويد قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب لمعالجة المخاوف الأمنية لأنقرة، وافق الناتو على إنشاء منسق خاص لمكافحة الإرهاب وقام بتعيين الأمين العام المساعد توم جوفوس في هذا المنصب.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في قمة الحلف في يوليو/تموز إن السويد وافقت على "الدعم النشط للجهود الرامية إلى تنشيط عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت ستوكهولم أنها ستسعى إلى تحسين الترتيبات الجمركية واتخاذ خطوات لتنفيذ السفر الأوروبي بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك.

وتوقفت محادثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي في عام 2018 بسبب التراجع الديمقراطي في البلاد، وسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

طائرات إف-16

اشترطت تركيا على الولايات المتحدة الحصول على طائرات إف-16، من أجل الموافقة على طلب السويد. لكن وخلال مناقشة يوم الثلاثاء في اللجنة البرلمانية، شكك المشرع المعارض أوغوز كان ساليسي فيما إذا كانت الحكومة قد تلقت ضمانات من الولايات المتحدة بشأن بيع طائرات إف-16.

ورغم دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن الكثيرين في الكونغرس الأمريكي يعارضون بشدة بيع أسلحة لتركيا، التي ترغب في شراء 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز إف-16 ومعدات تحديث لأسطولها الحالي.

ماذا حدث بعد ذلك؟

وتمهد موافقة اللجنة البرلمانية الطريق أمام مناقشة بروتوكول انضمام السويد والمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة. وبعد ذلك، يجب أن يوقع عليه أردوغان ليصبح ساري المفعول.

ولم يتضح متى ستناقش الجمعية بكامل هيئتها مشروع القانون.

ويسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وحلفاؤه على الأغلبية في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

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ومع ذلك، قال الرئيس التركي إن القرار يقع على عاتق المشرعين. ولا يزال الحلفاء القوميون في حزبه الحاكم يشعرون بعدم الارتياح تجاه عضوية السويد، ويتهمون أعضاء الناتو باللامبالاة تجاه التهديد الذي يشكله حزب العمال الكردستاني لتركيا.

وحاول مسلحون أكراد هذا الأسبوع التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً في اشتباكات استمرت يومين.

وقد تصوت الأحزاب الإسلامية، المحبطة بسبب صمت الدول الغربية تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ضد مشروع القانون.

العامل المجري

ولم تعلن المجر، وهي الدولة الوحيدة الأخرى التي تعارض انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، عن الموعد المحتمل لتصديق البلاد على المعاهدة.

قام حزب فيدس الحاكم في المجر - بقيادة رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان، والذي يعتبر حليفا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوحيدين في الاتحاد الأوروبي - بتعطيل محاولة السويد للانضمام إلى الناتو منذ يوليو 2022.

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ومع ذلك، لم يشر أوربان ولا كبار مسؤوليه إلى نوع التعويض الذي يحتاجونه من ستوكهولم لتهدئة تحفظاتهم بشأن انضمام السويد إلى التحالف العسكري.