في الغرب الأمريكي..عواصف ثلجية وفيضانات وأمطار في كاليفورنيا وطقس متجمد في ألاسكا

بقلم: يورونيوز

هطلت الأمطار بغزارة واجتاحت مياهها الشوارع في كاليفورنيا، فيما غطت تساقطات الثلوج الكثيفة الجبال شرق لوس أنجلس. أما في ألاسكا فطغى التجمد على المشهد.

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جلبت الثلوج الراغبين في التزلج في منتجع سنو فالي ماونتن في مقاطعة سان برناردينو، حيث بدت الثلوج مثل المسحوق، وهو ما يعشقه المتزلجون لأنه رائع لممارسة رياضتهم المفضلة.

وتعرضت مقاطعة لوس أنجلس الجنوبية أمس الخميس إلى أضرار بالغة من جرّاء الفيضانات، التي غمرت المركبات على الطرقات، كما غمرت نفقا في لونغ بيتش. ولجأ عدد من الأهالي إلى ملئ أكياس الرمل، لاستعمالها كحواجز لوقف تقدم سيول المياه.

ويتوقع أن تضرب عاصفة أخرى المنطقة خلال أيام قليلة، كما يتوقع هطول أمطار وتساقط ثلوج على المرتفعات جنوب كاليفورنيا بداية الأسبوع المقبل، وهو ما قد يتسبب في انهيارات طينية وفيضانات خطيرة.

الثلوج تغطي الطرقات في ماموث ليكس. 2024/01/01 Samantha Lindberg/Christian Pondella / Mammoth Mountain

أما في ولاية ألاسكا فقد سجلت العاصمة جونو أعلى نسبة تساقطات للثلوج، في يوم واحد خلال الشهر الماضي، وقد بلغ ارتفاع مستوى الثلوج 6.5 أقدام.

وانخفضت درجة الحرارة إلى مادون 40 درجة في بعض المناطق، حيث تشهد مدينة أنكوريج، أكبر انخفاض لدرجات الحرارة منذ سنوات، وفتحت في المدينة مرافق للتدفئة للمشردين والذين يفتقدون لأجهزة جيدة.