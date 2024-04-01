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دراسة: تغير المناخ يجعل موجات الحر أطول مدة وأكثر ارتفاعا وتلحق ضررا أكبر بالبشر

طفل يغطس قبعته في حوض نافورة في يوم حار في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. 2023/07/16
طفل يغطس قبعته في حوض نافورة في يوم حار في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. 2023/07/16 Copyright Gregorio Borgia/ AP
بقلم:  Saskia O'Donoghue & AP
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اكتشف علماء المناخ من خلال دراسة جديدة مزيدا من المعطيات، بشأن كيفية تأثير الاحتباس الحراري في وقع موجات الحرارة في أنحاء العالم.

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أفادت دراسة جديدة، نشرت في مجلة "ساينس أدفانسيز"، أن تغير المناخ تتسبب في اكتساح أنحاء العالم بموجات حر أكثر بطئا، بنسبة 20% منذ سنة 1979، ما يعني أن الناس يبقون أكثر وقت في الجو الحار. 

ووجد العلماء أن أعلى درجات لموجات الحرارة هي أدفأ مما كان عليه الحال قبل 40 سنة، وأن المنطقة الواقعة تحت قبة الحرارة هي أكبر.

وأظهرت دراسات أن موجات الحر تفاقمت قبل، ولكن هذه المرة فإنها أكثر شمولا وتركز بشكل كبير على درجات الحرارة والمساحة. 

وركز تقرير مشترك لعالمي المناخ واي شانغ (من جامعة ولاية أوتا) وغابريال لو (من جامعة برينس تاون)، على كيفية استمرار الحرارة من حيث المدة، وكيف تنتقل بين القارات.

ووجدت الدراسة أن موجات الحر العالمية كانت تستمر ثمانية أيام في المتوسط، بين سنوات 1979 و1983، ولكن هذا المعدل وصل إلى 12 يوما بين عام 2016 و2020.

وأفادت لدراسة أيضا أن منطقة أوراسيا تضررت بصفة خاصة من موجات حر طال أمدها. وتباطأت موجات الحر في إفريقيا، بينما ارتفعت في أمريكا الشمالية وأستراليا بأكبر قدر في الحجم الإجمالي. 

وقالت الدراسة إن أوراسيا كانت أكثر تضررًا بشكل خاص مع موجات حر أطول أمدًا. وتباطأت موجات الحر أكثر في أفريقيا، في حين شهدت أمريكا الشمالية وأستراليا أكبر الزيادات في الحجم الإجمالي لموجات الحر.

وكما هو الحال في الفرن: كلما دامت الحرارة أكثر، كلما زاد الطهي للأكل أكثر، وفي هذه الحال فإن من يتعرضون للحر هنا هم البشر.

والتغير ناتج بحسب الباحثين عن الانبعاثات الحابسة للحرارة، المتأتية من حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وتطرقت الدراسة إلى تغيرات نماذج حالات الطقس، التي تنشر موجات الحر.

المصادر الإضافية • AP

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