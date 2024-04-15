شاهد: استمرار هطول الأمطار في عدد من محافظات سلطنة عمان

بقلم: يورونيوز

شهدت عدد من محافظات سلطنة عمان، اليوم، هطول أمطار متفاوتة الشدة نتيجة تأثيرات المنخفض الجوي، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

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وشملت الأمطار معظم المحافظات وأدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب وتسببت بالسيول في المناطق الجبلية، وترافقت مع تساقط حبات البرد.

وسُجلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وتساقط حبات البرد على محافظة مسندم (50-150 ملم). ومن المتوقع هطول كميات أمطار تتراوح بين 30-120 ملم على محافظات البريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية.

كما يتوقع استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة على محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والأجزاء الشمالية من الوسطى. ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار متفرقة على محافظة ظفار بدءًا من الليلة (الاثنين 15 أبريل 2024 وحتى غدًا الثلاثاء 16 أبريل 2024).

وتنصح هيئة الطيران المدني الجميع بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العواصف الرعدية، وتجنب عبور الأودية وتجنب المناطق المنخفضة والمغامرة في البحر خلال فترة التنبيه.