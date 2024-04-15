EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: بدء محاكمة عميد سوري أمام محكمة سويدية بتهمة جرائم حرب في سوريا

محكمة ستوكهولم
محكمة ستوكهولم Copyright Oscar Olsson/TT NYHETSBYRAN
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

بدأت محاكمة محمد حمو، وهو عميد سابق في الجيش السوري متهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012، في محكمة بستوكهولم يوم الإثنين. وهذه المرة الأولى التي سيشهد فيها ضحايا الهجمات في محكمة مستقلة.

اعلان

ووجهت تهم ارتكاب جرائم حرب تنتهك القانون الدولي للعميد محمد حمو المقيم في السويد في فبراير/شباط الماضي.

وقال المدعي العام خلال الجلسة إن حمو كان يعمل في الفرقة 11 بالجيش السوري وكان له دور حيوي باتخاذ "القرارات الإستراتيجية و(تنفيذ) العمليات العسكرية". وأضاف أن لائحة الاتهام تشمل الإشراف على وحدة التسليح للوحدات القتالية.

وقالت عايدة سماني، مستشارة حقوقية في منظمة "مدافعون عن الحقوق المدنية" ومقرها ستوكهولم: "هذه المحاكمة مهمة لأنها المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة أي شخص من الحكومة السورية أو الجيش السوري فعليًا على الجرائم التي ارتكبت". 

وسبق وأن حاكمت ألمانيا في قضايا مشابهة عناصر سابقين في الجيش السوري.

ورفع ثمانية مدعين الدعوى ضد حمو، من بينهم رجل قتل شقيقه في مدينة حمص السورية، بالإضافة إلى مصور بريطاني وصحفي فرنسي أصيبا في الهجوم على المركز الإعلامي بالمدينة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السويدية تي تي.

وأفادت السماني إن العميد السابق قد يحصل على حكم مؤبد حيث تتراوح مدة السجن مدى الحياة في السويد من20 إلى 25 عامًا 18 عاما.

وقالت محامية الدفاع عن حمو، ماري كيلمان، إن موكلها يصر على براءته.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في محكمة مقاطعة ستوكهولم 18 يومًا، على أن تعقد آخر جلسة للمحكمة في 21 مايو/أيار القادم.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الأمم المتحدة تناشد جمع 4.07 مليار دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في سوريا

هيومن رايتس ووتش: تركيا تتحمل مسؤولية جرائم حرب محتملة في سوريا

"عروس داعش" تخسر معركة استعادة جنسيتها البريطانية وتبقى عالقة في سوريا

محكمة السويد حرب أهلية سوريا جرائم حرب القانون