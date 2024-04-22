شاهد: صغير وحيد قرن ولد في المملكة المتحدة يستمتع بأشعة الشمس الربيعية

بقلم: يورونيوز

كان صغير وحيد القرن الأبيض يستمتع بأشعة الشمس الربيعية في حديقة حيوان "ويبسنيد"، وهي الأكبر في المملكة المتحدة. ولم يبدأ العجل البالغ من العمر ستة أسابيع في المغامرة خارج عرينه إلا في الأيام الأخيرة مع أمه "جاسيرا".

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شاركت حديقة الحيوان لقطات لوحيد القرن الصغير المهدد بالانقراض الذي يبلغ وزنه 100 كيلوغرام وهو يركض ويقفز حول حقل مساحته 21 فداناً هذا الأسبوع.

حديقة الحيوان هي جزء من حديقة حيوان "زاد أس أل" (ZSL)، وهي مؤسسة خيرية عالمية للحفاظ على البيئة تعمل على حماية الأنواع المهددة بالانقراض وموائلها.

وقد أطلق على عجل وحيد القرن اسم "بنجا" من قبل القائمين على الحفاظ على البيئة في كينيا. وقالت جورفينا غاتاوري، مديرة حديقة "زاد أس أل" في كينيا، إن الفريق اختار الاسم تكريماً لثور وحيد القرن الأسود المهيمن، الذي يعيش في منطقة المحمية التي يقع فيها مقر الجمعية الخيرية.

وأوضت غاتاوري قائلة: "بنجا هو وحيد قرن متميز للغاية، ويرمز اسمه إلى المرونة. إنه بطل مذهل لهذه المخلوقات الأيقونية، وشعرنا أن هذا الاسم هو الاسم المثالي للعجل الجديد في حديقة حيوان ويبسنيد".