أكبر مزرعة في العالم لحماية وحيد القرن تعرض للبيع في مزاد في جنوب أفريقيا

بقلم: يورونيوز

تعرض أكبر مزرعة في العالم لحماية وحيد القرن للبيع في مزاد في جنوب إفريقيا. مزرعة "بلاتينوم راينو" التي تبلغ مساحتها 8500 هكتار وتقع في شمال غرب جنوب أفريقيا هي موطن لما يقرب من 2000 من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

يقول جون هيومز، صاحب المزرعة البالغ 81 عاماً، إنه أنفق طيلة 30 عاما الكثير من الأموال لتربية وحيد القرن، إلى أن نفدت أمواله ولم يعد قادرا على تحمل تكاليف تربية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

ويعيش نحو 80 في المئة من حيوانات وحيد القرن بالعالم في جنوب أفريقيا. وتفيد تقديرات جماعة (أنقذوا وحيد القرن) المعنية بالحفاظ على هذه الحيوانات بأن أكثر من ألف وحيد قرن قتلت سنويا في البلاد بين عامي 2013 و2017.

وهناك نوعان من وحيد القرن لم يتبق منهما إلا أقل من 80 حيوانا في البرية. والصيد غير المشروع لوحيد القرن مدفوع بالطلب على قرونه في دول مثل الصين وفيتنام، حيث يستخدم في الطب التقليدي كما يُنظر إليه على نحو متزايد كرمز للنجاح والثراء.