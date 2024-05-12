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فيديو: استيقظت من السبات الشتوي... دبة مع صغيريْها تبحث عن الطعام قرب مدينة تركية

صورة مأخوذة من مقطع فيديو للدببة
صورة مأخوذة من مقطع فيديو للدببة Copyright TRTRT
Copyright TRTRT
بقلم:  يورونيوز
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بعد أن استيقظت من سباتها الشتوي في بداية الربيع، توجهت عائلة الدببة نحو الغابة مبتعدة عن المناطق الحضرية.

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رصدت كاميرا في منطقة ساريكاميش بولاية قارس شرقي تركيا، دبة واثنين من صغارها بعد استيقاظها من سباتها والبدء في رحلة البحث عن الطعام على بعد خمسة كيلومترات من وسط المدينة. وعبرت الأم الطرق وسكك الحديد نحو الغابة ولحقها الصغيران، في رحلة سيتعلمان من خلالها البحث عن الطعام. وتستيقظ الدببة البنية المفترسة من سباتها في تركيا خلال موسم الربيع.

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