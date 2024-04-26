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دبلوماسية الباندا.. الصين تنوي إرسال زوجين من الدببة إلى إسبانيا

حيوان دب الباندا
حيوان دب الباندا Copyright Chung Sung-Jun/Pool Photo via AP
Copyright Chung Sung-Jun/Pool Photo via AP
بقلم:  يورونيوز
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دبلوماسية الباندا.. الصين تنوي إرسال زوجين من الدببة إلى إسبانيا

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس أن زوجا من الباندا العملاقة سيغادران إلى إسبانيا يوم الاثنين المقبل لإقامة مدتها 10 سنوات بموجب اتفاقية بشأن التعاون الدولي في مجال الحفاظ على البيئة.

وينتمي زوج الباندا إلى قاعدة أبحاث تشنغدو لتربية الباندا العملاقة في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين بالتعاون بين الجانبين في مجال الباندا على مدى العقود الأربعة الماضية خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين.

ورفض وانغ سؤالا حول انتقادات وزير الخارجية أنتوني بلينكن لما وصفها بالممارسات التجارية غير العادلة من قبل الصين، مؤكدا أن البلاد تتصرف في امتثال كامل لقواعد منظمة التجارة العالمية.

المصادر الإضافية • أ ب

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