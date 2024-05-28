بالصور: جزيرة تاشيروجيما اليابانية تضم قططاً أكثر من البشر

يعيش في جزيرة تاشيروجيما، الواقعة في الشمال الشرقي في اليابان 100 قطة و50 شخصا.

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تم تصميم الجزيرة لتوفير الراحة للقطط، لا يوجد وسائل للنقل العام، وعلى السياح السير على الأقدام بينما تتجول القطط في أغلب أماكن الجزيرة بحرية.

مقهى بجزيرة تاشيروجيما في إيشينوماكي، شمال شرق اليابان، السبت 18 مايو 2024. AP Photo/Hiro Komae

وهناك مقاهي مخصصة لإطعام القطط.

ويعتبر الصيادون في الجزيرة أن القطط تجلب الحظ السعيد، بما في ذلك كميات من الأسماك الوفيرة، كما يعتمدون على سلوك القطط لتوقع أحوال الطقس قبل الإبحار للصيد.

سياح يداعبون القطط في أحد شوارع جزيرة تاشيروجيما في إيشينوماكي شمال شرق اليابان، السبت 18 مايو 2024. AP Photo/Hiro Komae

وتقول الأسطورة أن الجزيرة كانت مشهورة بتربية دودة القز وكان المزارعون يربون القطط للقضاء على الفئران، وبذلك يحمون شرانق دودة القز.

وأصبحت الجزيرة من أبرز الوجهات السياحية الرئيسية في اليابان وخاصة لمحبي القطط.

ضريح القطط في الجزيرة AP Photo

قتل في أحد الأيام أحد الصيادين قطة عن طريق الخطأ، فقام سكان الجزيرة ببناء ضريح لها، وأصبح السياح يقدمون القرابين للضريح الذي سمي بـ "نيكو جينجا"، أو ضريح القطط، ويصور هذه الحيوانات على أنها ملائكة حراسة لتاشيروجيما.