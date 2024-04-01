شاهد: في "كوكب" اليابان.. الأميرة أيكو إبنة الامبراطور تبدأ العمل في وظيفة لدى الصليب الأحمر

بقلم: يورونيوز

والدها إمبراطور اليابان ناروهيتو، لكنها الآن عُيّنت في وظيفة عادية لدى جمعية الصليب الأحمر في طوكيو. فماذا قالت الأميرة أيكو في أول يوم لها على رأس عملها؟

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بدأت الأميرة اليابانية أيكو، ابنة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، بمزاولة وظيفتها في جمعية الصليب الأحمر الياباني.

ووصلت الأميرة إلى مقر الجمعية في وسط طوكيو صباح الإثنين. وكانت الأميرة أيكو قد تخرجت من جامعة غاكوشوين الشهر الماضي.

وتحدثت الأميرة أيكو، البالغة من العمر 22 عامًا، إلى الصحفيين بعد استلامها كتاب التعيين من رئيس الجمعية، قائلةً إنها كانت سعيدة بتلقي الكتاب والكلمات اللطيفة من قبل رئيس الجمعية. وأضافت أنها شعرت بالتوتر وهي تخطو خطوتها الأولى كعضو في الجمعية.

وقالت الأميرة إنها ستحاول أن تعتاد بسرعة على مكان عملها وأن تكون عونًا للآخرين، وإن والديْها الإمبراطور والإمبراطورة قال لها كلامًا مشجعًا عندما غادرت ليومها الأول في العمل.

ستعمل الأميرة موظفة في قسم يشرف على التدريب والندوات للمتطوعين، لكنها ستواصل في نفس الوقت أداء واجباتها المتعلقة بمنصبها كإبنة الامبراطور.