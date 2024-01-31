وسط ارتفاع الطلب.. شركة نوفو نورديسك لصناعة أدوية إنقاص الوزن تحقق أرباحًا قياسية

بقلم: يورونيوز

كشفت شركة Novo Nordisk عن بيانها المالي السنوي الذي يمثل إنجازًا غير مسبوق.

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ولأول مرة على الإطلاق، تعلن شركة الأدوية العملاقة عن أرباح تزيد عن 100 مليار كرونة دانمركية، أي ما يُعادل حوالي 15 مليار دولار.

ويعود نمو الأرباح على الأقل إلى مبيعات المنتجين Ozempic وWegovy لإنقاص الوزن، واللذان كانا محط جدل في الفترة الماضية.

وفي العام الماضي فقط، ضاعفت شركة Novo Nordisk مبيعات Wegovy خمس مرات، وهو أمر ملحوظ للغاية بالنسبة للصيدليات الدنماركية.

ووصف لارس فرورجارد يورغنسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفو نورديسك، أرباح هذا العام بأنها "نمو كبير جدًا"، ولكن على الرغم من هذا النجاح، تواجه شريحة من السكان الدنماركيين تحديات في توفير الدواء المطلوب.

وتشكل التكلفة المرتفعة لعلاج السمنة Wegovy، الذي لا يغطيه التأمين الصحي العام، عبئًا ماليًا يصل إلى حوالي 2350 كرونة دانمركية (350 دولارًا) شهريًا للمستخدمين الأفراد.