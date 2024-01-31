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قبل أن ينشر فيديو موثّقا جريمته... أمريكي يقطع رأس أبيه في إحدى ضواحي فيلادلفيا

المنزل الذي حصلت فيه الجريمة
المنزل الذي حصلت فيه الجريمة Copyright Matt Rourke/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء أن رجلاً متهم بقطع رأس والده في إحدى ضواحي فيلادلفيا، حيث نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره وهو يرفع الرأس المقطوع.

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وعُثر على الأب، الذي يُدعى مايكل مون، مقطوع الرأس في حمام منزله في بلدة ميدلتاون في مقاطعة باكس مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن الابن، الذي يدعى جاستن مون، 32 عامًا، اعتقل على بعد حوالي 161 كيلومترًا في "فورت إنديانتاون غاب."

وقال النقيب بيت فيني من قسم شرطة بلدة ميدلتاون: "لم نكن نعرف إلى أين كان ذاهبًا وما هي نواياه عندما غادر. ولحسن الحظ، تمكنا من تحديد الموقع بناءً على هاتفه المحمول".

وأوضحت الشرطة أن مقطع الفيديو على موقع يوتيوب، والذي تبلغ مدته أكثر من 14 دقيقة، أظهر جاستن مون وهو يحمل رأس والده المقطوع ويعرّف به بالاسم، مطلقا عبارات تهاجم الحكومة.

وتم استدعاء مون، الذي ألقي القبض عليه أيضًا بتهمة حيازة أسلحة، في وقت مبكر من يوم الأربعاء واحتجز دون كفالة. ومن المقرر عقد جلسة استماع في 8 شباط/ فبراير.

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