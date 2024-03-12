دراسة جديدة: كوفيد أثّر على أعمارنا وسرق منا عاماً ونصف

بقلم: يورونيوز

تراجع متوسط العمر المتوقع، الذي كان يشهد ارتفاعاً على مدى العقود الماضية في مختلف مناطق العالم، بشكل ملحوظ خلال عامي 2020 و2021 في ظل أزمة جائحة كوفيد-19، وفقًا لدراسة نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة "لانسيت".

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وأوضحت الدراسة أن متوسط العمر المتوقع انخفض في هذه الفترة في نحو 84% من حوالي 200 دولة ومنطقة شملتها الدراسة، مما يمثل تأثيرا شاملا في جميع أنحاء العالم تقريباً.

ازدياد عدد الوفيات

وأشارت البيانات التي جمعها الباحثون إلى تراجع متوسط العمر المتوقع بمقدار أكثر من عام ونصف (1.6 سنة) خلال السنوات 2020 و2021.

وقد انعكس هذا التراجع في زيادة عدد الوفيات بحوالي 15.9 مليون حالة، متجاوزًا قليلاً الحصيلة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية والتي كانت تقريباً 15 مليون وفاة.

في هذا السياق، قال الباحث الرئيسي للدراسة، أوستن شوماخر: "لقد كان لكوفيد-19 تأثير كبير على البالغين في مختلف أنحاء العالم، بدرجة لم تشهدها منذ عقود، حتى في فترات الحروب والكوارث الطبيعية".

ومع ذلك، فإن هذا النوع من الدراسات يجعل من الصعب تمييز الوفيات المباشرة نتيجة لكوفيد-19 عن تلك الناجمة عن القيود الصحية المفروضة لمكافحة الجائحة.

من جهة أخرى، أظهرت النتائج استمرار انخفاض معدل وفيات الرضّع خلال الفترة التي شملتها الدراسة.

وأكدت الباحثة هموي كيو أن هذه النتائج تمثل "تقدما استثنائيا"، مشيرة إلى أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لموضوع تجنب "الوباء القادم عن طريق تقليص الفجوات الصحية الكبيرة بين الدول".