عالم صيني كان أول من نشر تسلسل فيروس كوفيد-19 يحتج بعد طرده من مختبره

بقلم: Associated Press

بدا العالم الصيني تشانغ يونغتشين اعتصاما، احتجاجا على سياسة السلطات التي منعته من دخول مختبره، علما وأنه كان أول من نشر تسلسل فيروس كوفيد-19.

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أفاد عالم الفيروسات يونغتشين في بيان نشره على الإنترنت يوم الاثنين، أنه تم إخطاره وفريقه فجأة بأنهم طُردوا من مختبرهم، وهذه هي أحدث خطوة تقوم بها السلطات الصينية، ضمن سلسلة من التراجعات وعمليات تخفيض الرتب، منذ أن نشر التسلسل لأول مرة في أوائل يناير 2020.

وتُظهر هذه الخطوة كيف تواصل الحكومة الصينية الضغط على العلماء والسيطرة عليهم، سعياً لتجنب التدقيق في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا.

وكتب تشانغ المنشور على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وايبو"، ولكن تم حذفه لاحقًا، حيث قال إنه يجلس خارج مختبره منذ يوم الأحد رغم هطول الأمطار، احتجاجًا على إجراء السلطات.

قال تشانغ، عندما تم الاتصال به عبر الهاتف يوم الثلاثاء، إنه من "غير الملائم" بالنسبة له التحدث، لكن أحد المتعاونين أكد لوكالة أسوشييتد برس يوم الاثنين أن الاحتجاج مستمر.