أزمة الخصوبة في أوروبا: أي دولة أوروبية لديها أقل عدد من الأطفال؟

لأول مرة منذ عام 1960، انخفض عدد المواليد الأحياء في الاتحاد الأوروبي،، إلى أقل من 4 ملايين، وهو أحد أدنى معدلات الخصوبة في العالم.

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في عام 2022، وصل عدد المواليد الأحياء في الاتحاد الأوروبي، إلى أدنى مستوى له منذ عام 1960، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، حيث ولد في ذلك العام، 3.88 مليون طفل فقط في الاتحاد الأوروبي، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها العدد إلى أقل من 4 ملايين.

كما انخفض معدل الخصوبة ليقترب من المستويات التي سُجلت آخر مرة قبل عقدين من الزمن.

ويشهد الاتحاد الأوروبي أحد أدنى معدلات الخصوبة في العالم.

**كيف نقارن معدلات الخصوبة عبر أجزاء مختلفة من أوروبا؟ وكيف تغير معدل الخصوبة في أوروبا مقارنة ببقية دول العالم؟

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(المخطط أدناه يبين المواليد الأحياء لكل امرأة)

كان هناك اتجاه تنازلي منذ عام 1960 في عدد الأطفال المولودين في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل أقل عدد في عام 2022 عند 3.88 مليون.

في عام 1990، وُلد 5.1 مليون طفل في الاتحاد الأوروبي، وهو العام الأخير الذي تجاوزت فيه الولادات 5 ملايين.

معدلات الخصوبة متباينة جداً في جميع أنحاء أوروبا

في عام 2022، تباين معدل الخصوبة، الذي يعكس عدد المواليد الأحياء لكل امرأة، بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي، حيث تراوح من 1.79 في فرنسا إلى 1.08 في مالطا وفقًا لـ"يوروستات" (Eurostat)، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.

(المخطط أدناه يبين المواليد الأحياء لكل امرأة)

وكان المتوسط بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل 1.46، بما في ذلك رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) والمملكة المتحدة والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسجلت جورجيا (1.83) ومولدوفا (1.81) معدلات أعلى من فرنسا.

وبينما سجلت فرنسا، وهي دولة متوسطية، أعلى معدل للخصوبة، شهدت دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى مثل مالطا (1.08) وإسبانيا (1.16) وإيطاليا (1.24) واليونان (1.32) وقبرص (1.37)، معدلات أقل بشكل ملحوظ.

وتم تسجيل معدلات خصوبة أعلى قليلاً في دول مثل رومانيا (1.71) وتركيا (1.63) والمملكة المتحدة (1.56) وألمانيا (1.46) وفنلندا (1.32).

هل معدل الخصوبة في أوروبا يرتفع أم ينخفض؟

تكشف دراسة التغيرات طويلة المد في معدل الخصوبة في الاتحاد الأوروبي عن اتجاه تنازلي واضح.

وبلغ المؤشر 2.35 في عام 1970، وهو أعلى مستوى مسجل له قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوى له في أواخر التسعينيات، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4 في عام 1998، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

ثم بدأت في الارتفاع تدريجيًا، ووصلت إلى ذروتها الأخيرة عند 1.57 في عام 2016.

وفي عام 2022، بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في الاتحاد الأوروبي 1.46 ولادة حية لكل امرأة، مقتربًا من المستويات التي سُجلت في أوائل عام 2000، والتي كانت حوالي 1.4.

تغير معدل الخصوبة بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث انخفض في 13 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2002 و 2022.

وسجلت أيرلندا وفنلندا أهم الانخفاضات في معدلات الخصوبة، حيث انخفض كل منهما بأكثر من 0.4 نقطة، وهو ما يعادل انخفاضات بأكثر من 20 في المائة.

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وعلى العكس من ذلك، شهدت جمهورية التشيك ورومانيا وبلغاريا أعلى الزيادات، حيث ارتفعت كل منها بأكثر من 35 في المائة.

وظل هذا المعدل مستقراً في الاتحاد الأوروبي، مع زيادة بنسبة 2 في المائة فقط.

الاتحاد الأوروبي من بين أحد أدنى معدلات الخصوبة في العالم

في عام 2021، سجل الاتحاد الأوروبي معدل خصوبة قدره 1.52، وهو الأدنى بعد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، التي بلغ معدلها 1.49، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وسجل غرب ووسط إفريقيا أعلى معدل للخصوبة عند 4.98، يليها شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 4.35 والعالم العربي بنسبة 3.14.

وبلغ متوسط معدل الخصوبة العالمي 2.27، مع تسجيل شمال إفريقيا والشرق الأوسط معدل أعلى قدره 2.63.

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وكان معدل أمريكا الشمالية البالغ 1.64 أعلى بقليل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 1.59.

ومنذ عام 1970، كان هناك اتجاه تنازلي ملحوظ في معدلات الخصوبة في جميع المناطق تقريباً، على الرغم من أن هذا الانخفاض كان أبطأ بكثير في أفريقيا.

وتبلع معدلات الخصوبة في جميع الدول الأوروبية الـ 41، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والدول المرشحة، أقل من المتوسط العالمي.