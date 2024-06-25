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دراسة: خطر الإصابة بمرض الباركنسون أعلى بمرتين لدى الذين يعانون من القلق

توصلت دراسة جديدة إلى أن خطر الإصابة بمرض باركنسون أعلى لدى الأفراد الأكبر سنًا الذين يعانون من القلق.
توصلت دراسة جديدة إلى أن خطر الإصابة بمرض باركنسون أعلى لدى الأفراد الأكبر سنًا الذين يعانون من القلق. Copyright Canva
Copyright Canva
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

كشفت دراسة في المملكة المتحدة، الثلاثاء أن الأشخاص الذين يعانون من القلق معرضون لخطر الإصابة بمرض الباركنسون بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم غير القلقين.

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واعتمد باحثون من جامعة كوليدج لندن في دراستهم على  بيانات لما يقرب من 9 مليون مريض تتراوح  أعمارهم  50عامًا لتحديد كيفية تأثير القلق على خطر الإصابة بمرض باركنسون.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالقلق كبالغين كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بمقدار الضعف،  مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة.

وتقول أميليا هورسي، مديرة الأبحاث في  المركز الأوروبي للباركنسون ليورونيوز  إن القلق قد يكون مؤشرا على بداية مرض الباركنسون.

ترتبط مجموعة من الأعراض أيضًا بارتفاع خطر الإصابة بمرض باركنسون بحسب الدراسة مثل: الاكتئاب ومشاكل النوم والتعب والضعف الإدراكي وانخفاض ضغط الدم والإمساك والمشكلات الحركية مثل الرعاش والصلابة ومشاكل التوازن.

المصادر الإضافية • أ ب

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