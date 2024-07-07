بقلم: يورونيوز

لمواجهة انتشاره.. حملة للتطعيم ضد إنفلونزا الطيور في فنلندا

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بدأت فنلندا بفرض تطعيم لقاحات إنفلونزا الطيور للأطباء البيطريين والأشخاص الذين يعملون مع الدواجن، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين المعرضين لخطر كبير للإصابة بأنفلونزا الطيور.

ويهدف اللقاح إلى مكافحة عدوى إنفلونزا الطيور وأشكال المرض الخطيرة التي يمكن أن تنتقل عن طريق الحيوانات المريضة أو النافقة أو إفرازاتها.

في هذا السياق، قال مزارع الدواجن كريستيان بينجتس، أثناء تلقيه اللقاح: "لقد كان الوضع هادئًا في أوروبا فيما يتعلق بأنفلونزا الطيور. ولكن الآن بعد أن أتيحت لي الفرصة للحصول على لقاح، سأتناوله. اعتبرها بمثابة بوليصة تأمين."

وأضاف: "زوجتي طبيبة، لذلك لم أجرِ أي محادثات علمية حول هذا الموضوع. أرى أنها مسؤولة".