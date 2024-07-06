بقلم: يورونيوز

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، في أول خطاب له بعد فوزه بالانتخابات، "أنني جئت لأجعل من إيران بلادا مزدهرة وللوفاء بالعهود التي قطعتها".

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وشكر بزشكيان المرشد الأعلى علي خامنئي، "فلولا حكمته لم نكن نستطيع أن نصل لهذه الفرصة".

وقال: "أمامنا عدد كبير من التحديات ومن الصعاب لتحقيق حياة كريمة للشعب الإيراني، وأرجو أن يتناغم المجلس التشريعي مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات".

وأضاف: "لم أعدكم كذبًا في هذه العملية الانتخابية ولم أقل كلمة غير صادقة، واحتاج لعونكم ولعون القيادة الحكيمة للعمل في هذه الظروف الصعبة".

وأسفرت الانتخابات الرئاسية في إيران، اليوم السبت، عن فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان مقابل غريمه المتشدد سعيد جليلي.

قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بعد ساعات من إعلان وصوله إلى كرسي الرئاسة في إيران خلفا للرئيس الراحل، ابراهيم رئيسي، إن "الانتخابات انتهت وهذه بداية طريقنا معا".

وأضاف في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" متوجها إلى الشعب الإيراني: "أمامنا طريق صعب ولا يمكن تجاوزه إلا بتعاطفكم وثقتكم وتعاونكم".

وأعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي صباح السبت، أن مسعود بزشكيان هو الرئيس المنتخب من قبل الشعب الإيراني في الدورة الرئاسية الـ 14. وأكد أن الانتخابات جرت بكل دقة وشفافية ووضوح.

ولاقى فوز بزشكيان، وهو جراح قلب وسياسي بارز، ترحيباً في شوارع طهران ومدن أخرى حيث خرج المؤيدون خلال ساعات الفجر الأولى للاحتفال به مع تزايد تقدمه على جليلي.