دول أوروبية جديدة تشدّد الإجراءات ضدّ التدخين.. هل سيُصبح ممنوعاً في الهواء الطلق؟

يمكن أن تصبح قواعد التدخين أكثر صرامة في أوروبا قريبًا، إذ تشير التقارير إلى أن المملكة المتحدة تدرس حظرًا محتملاً للتدخين في شرفات الحانات والمطاعم، ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية توصيات جديدة تتعلق بحظر التدخين.

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وفي حين أن بعض الدول الأوروبية حظرت التدخين في محيط المدارس أو خارج أماكن العمل أو في الملاعب الرياضية، فإن السويد هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي حظرت التدخين بشكل كامل في شرفات المطاعم والحانات. وسجلت السويد أدنى معدل لتدخين السجائر في جميع أنحاء أوروبا.

بشكل عام، يدخن ما يقرب من ربع الأوروبيين، وفقًا لمسح Eurobarometer لعام 2022، اذ تتراوح النسبة من حوالي 8% في السويد إلى 37% في بلغاريا.

وتهدف المفوضية الأوروبية إلى إنشاء ”جيل خالٍ من التبغ“ يستخدم فيه أقل من 5 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي التبغ بحلول عام 2040، كجزء من خطتها للتغلب على السرطان.

اختلاف في التشريعات

هناك توجيهات محددة على مستوى الاتحاد الأوروبي تتطلب من الدول أن تمتلك حد أدنى للضرائب المفروضة على التبغ وتفرض بعض قواعد التغليف المشتركة على سبيل المثال، لكن الدول الأعضاء هي التي تقرر التشريعات الخاصة بها، وفقًا لما ذكرته ليليا أوليفير، مديرة منظمة SFP.

من جهتها، أشارت هيلين ستجيرنا، الأمينة العامة لمنظمة ”جيل غير مدخن“ السويدية، إلى أن التشريع السويدي لحظر التدخين في شرفات الحانات والمطاعم في عام 2018 ”حقق نتائج جيدة للغاية بين البالغين، ولكن لا يزال لدينا الكثير من المشاكل الأخرى".

تلفت ستييرنا إلى أن ”البالغين الأقل تعليمًا يدخنون أكثر“ وتشعر بالقلق من أن ”منتجات النيكوتين الجديدة“ مثل السجائر الإلكترونية ومسحوق التبغ السويدي قد تدفع الشباب إلى اكتساب هذه العادة.

في بعض الدول الأوروبية، هناك حظر جزئي مثل تحديد مناطق مخصصة للتدخين في الحدائق والأماكن العامة الأخرى، بدلاً من الحظر الأوسع نطاقًا.

هذا هو الحال في ليتوانيا، على سبيل المثال، حيث ”لا يُسمح بالتدخين إلا في مناطق محددة“، حسبما قال متحدث باسم وزارة الصحة لـ Euronews Health .

يستمتع الناس بالمشروبات والوجبات الخفيفة في شرفة تطل على ستوكهولم في العام 2023 AP Photo/Karl Ritter

تشريعات لمكافحة التدخين في أوروبا

قال إيف مارتينيه، وهو طبيب متقاعد متخصص في أمراض الرئة ورئيس اللجنة الوطنية الفرنسية لمكافحة التبغ، إنه لا أحد في فرنسا مهتم بهذه المسألة".

ومع ذلك، فإن فرنسا لديها بعض أكثر التشريعات صرامة في مكافحة التبغ، استنادًا إلى تقرير اللجنة الوطنية الفرنسية لمكافحة التبغ لعام 2022.

في عام 2007، حظرت فرنسا التدخين في جميع الأماكن المغلقة، وفي عام 2016 وضعت فرنسا عبوات محايدة بلون واحد وتحذيرات صحية موسعة. يتضمن البرنامج الأخير للحكومة، الذي تم الكشف عنه العام الماضي، خططًا لحظر التدخين على الشواطئ والحدائق العامة وخارج المدارس، وهي إجراءات يمكن تنفيذها بحلول عام 2025.

في هولندا، التي تحتل أيضًا مرتبة متقدمة في تشريعات مكافحة التدخين في أوروبا، يبلغ سعر علبة السجائر حاليًا 11.10 يورو. ومنذ عام 2020، تم حظر التدخين في المنشآت التعليمية.

أما الدول الأكثر تقييدًا لتدابير مكافحة التدخين، وفقًا لـ SFP، فهي أيرلندا والمملكة المتحدة. سعر علبة السجائر في أيرلندا هو الأعلى في أوروبا حيث يبلغ 16.75 يورو. كشفت الحكومة أيضًا عن مشروع قانون في حزيران/ يونيو من شأنه أن يرفع الحد الأدنى لسن شراء السجائر إلى 21 عامًا.