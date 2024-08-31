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معظم المرشحين من الرجال.. آمال فون دير لاين بتشكيل مفوضية أوروبية متوازنة بين الجنسين تتلاشى

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصل إلى قمة السلام الأوكرانية في أوبورجن، سويسرا، السبت 15 يونيو 2024.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصل إلى قمة السلام الأوكرانية في أوبورجن، سويسرا، السبت 15 يونيو 2024. Copyright Laurent Cipriani/AP.
Copyright Laurent Cipriani/AP.
بقلم:  Euronews
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

رغم سعي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى ضمان التكافؤ بين الجنسين، يبدو أن معظم المرشحين للانضمام إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي هم من الرجال. وفيما يلي نظرة على أبرز الأسماء.

بلغاريا

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تم اقتراح وزيرة الخارجية السابقة إيكاترينا زاهارييفا ووزير البيئة السابق جوليان بوبوف كمرشحين لبلغاريا لمنصب المفوض الأوروبييوم الجمعة.

ويبدو أن الترشيحات نوقشت في وقت متأخر من يوم الجمعة بين الرئيس البلغاري رومين راديف ورئيس الوزراء ديميتار غلافتشيف، وتم تأكيدها في منشور عبر منصة إكس.

وهذا يجعل بلغاريا الدولة الوحيدة التي وافقت على طلب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باقتراح مرشحين من الذكور والإناث بحلول الموعد النهائي في 30 آب/ أغسطس.

إيطاليا

يتمتع مفوض الاتحاد الأوروبي الإيطالي الجديد، رافاييل فيتو، بمسيرة سياسية طويلة بدأت في بوليا.

وُلد في ماغلي بمقاطعة ليتشي عام 1969، ودرس القانون، وتم انتخابه عام 1990 كمستشار إقليمي للحزب الديمقراطي المسيحي (DC)، كان عضواً في البرلمان (في 1999 و 2014 و 2019).

الدنمارك

طرحت الدنمارك دان يورجنسن ليكون جزءًا من فريق أورسولا فون دير لاين الثاني من مفوضي الاتحاد الأوروبي.

كان الترشيح المتوقع على نطاق واسع ليورجنسن، وهو ديمقراطي اجتماعي، جزءًا من تعديل وزاري أوسع أعلنته رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن.

يورغنسن ليس جديدًا في بروكسل، حيث بدأ حياته السياسية في عام 2004 كعضو في البرلمان الأوروبي، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2013.

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بلجيكا

لم تتمكن بلجيكا بعد من انتخاب مفوض حيث تجد البلاد نفسها في حالة اضطراب سياسي.

وهي من بين الدول التي يُتوقع على نطاق واسع أن تعين رجلاً للمنصب.

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