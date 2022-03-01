لجنة في البرلمان الأوروبي توافق على صرف 2.8 مليون يورو لعمّال فقدوا وظائفهم في إسبانيا

وافقت لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي الاثنين على طلب إسبانيا للحصول على دعم من الصندوق الأوروبي المخصص للعمال. ووافقت المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الأول على تقديم دعم مالي بمبلغ 2.8 مليون يورو، يشمل 450 عاملا سابقا في مصانع سيارات عاطلين عن العمل في منطقة كاتالونيا الإسبانية.

وأغلقت شركة نيسان مصنعها الإنتاجي في كاتالونيا في عام 2021، كجزء من خطتها للحد من وجودها في أوروبا والتركيز على أماكن أخرى مثل الصين وأمريكا الشمالية واليابان.