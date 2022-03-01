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أخبار أوروبا

لجنة في البرلمان الأوروبي توافق على صرف 2.8 مليون يورو لعمّال فقدوا وظائفهم في إسبانيا

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بقلم:  يورونيوز
عمّال في مصانع نيسان يسيرون خلال مسيرة احتجاجية في برشلونة ، إسبانيا ، الخميس 18 يونيو 2020.
عمّال في مصانع نيسان يسيرون خلال مسيرة احتجاجية في برشلونة ، إسبانيا ، الخميس 18 يونيو 2020.   -   حقوق النشر  Emilio Morenatti/AP2020

وافقت لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي الاثنين على طلب إسبانيا للحصول على دعم من الصندوق الأوروبي المخصص للعمال. ووافقت المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الأول على تقديم دعم مالي بمبلغ 2.8 مليون يورو، يشمل 450 عاملا سابقا في مصانع سيارات عاطلين عن العمل في منطقة كاتالونيا الإسبانية.

وأغلقت شركة نيسان مصنعها الإنتاجي في كاتالونيا في عام 2021، كجزء من خطتها للحد من وجودها في أوروبا والتركيز على أماكن أخرى مثل الصين وأمريكا الشمالية واليابان.