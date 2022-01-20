المفوضية الأوروبية توجّه بتقديم دعم مالي لـ 450 عاملا سابقا أنهيت خدماتهم في مصانع سيارات بإسبانيا

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس على تقديم دعم مالي بمبلغ 2.8 مليون يورو، يشمل 450 عاملا سابقا في مصانع سيارات عاطلين عن العمل في منطقة كاتالونيا الإسبانية. حسب بيان نشر على موقع المفوضية الأوروبية الخميس، "سيساعد هذا التمويل العمال المسرحين مؤخرا في العثور على وظائف جديدة من خلال التوجيه والمشورة المصممة خصيصًا" مما يسمح لهم بالاستفادة من "دعم تطوير مهارات جديدة والمساعدة في إنشاء أعمالهم الخاصة" وفقا للمفوضية الأوروبية. وحتى يكون المقترح فاعلا، يجب الآن الموافقة على اقتراح المفوضية من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

450 عامل سيارات سابقًا في كاتالونيا

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العمل والحقوق الاجتماعية ، نيكولاس شميت: "يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامنه مع العمال الذين تأثروا بإعادة الهيكلة غير المتوقعة" مضيفا "سنساعد 450 عامل سيارات سابقًا في كاتالونيا، الذين فقدوا وظائفهم لأن مصنعي السيارات خفّضوا الإنتاج في أوروبا، للعثور على فرصة عمل مرة أخرى" لافتا في الوقت نفسه أن هذه المساهمة " من الاتحاد الأوروبي ستساعدهم على تعلم مهارات جديدة ، والتقدم لوظائف جديدة أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة ".

إسبانيا طلبت مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي لدعم العمال الذين تم الاستغناء عنهم

طلبت إسبانيا مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي لدعم العمال الذين تم الاستغناء عنهم من عشرة موردي نيسان في قطاع السيارات، وكان ذلك بعد إعلان شركة "نيسان" إغلاق مصنعها الإنتاجي في كاتالونيا كجزء من خطتها لتقليل وجودها في أوروبا والتركيز على الصين وأمريكا الشمالية واليابان.

يشمل دعم العمال الذين أنهيت خدماتهم من خلال مساعدتهم على التحضير لمقابلات العمل، وتعلم مهارات جديدة من خلال التدريب المهني ، والمساعدة في البحث عن عمل ، والتمويل لبدء مشروع تجاري.

مساعدة العمال على تأسيس أعمالهم الخاصة

على سبيل المثال ، يمكن للعمال الذين يؤسسون أعمالهم الخاصة أن يتلقوا دعما ماليا يصل إلى 5000 يورو لتغطية تكاليف التأسيس الخاصة بالشركة. كما يمكنهم أيضًا الاستفادة من الدروس الخصوصية طوال عملية تأسيسهم للشركات الخاصة بهم.

كما يمكن للعمال الذين يبدأون عملًا جديدًا الحصول على مكافأة والاستفادة من التوجيه بعد إعادة الإدماج. كما يتم توفير فرص التدريب على المهارات الرقمية لمساعدة العمال على اكتساب المهارات المطلوبة في الاقتصاد الرقمي.

عندما أغلقت شركة نيسان لصناعة السيارات مصنعها في برشلونة ، بين عامي 2020 و 2021 ، قامت الشركة بتسريح 2500 عامل. بالإضافة إلى ذلك ، فقد 8000 شخص يعملون لدى موردي نيسان وظائفهم. وتعتبر صناعة السيارات ثالث أهم قطاع في كاتالونيا ، من حيث حجم الأعمال والتوظيف. تتوقع السلطات الإقليمية فيإسبانيا أن العمال المتضررين من إغلاق المصنع سيجدون صعوبات جمة للعثور على وظائف جديدة ما لم يتلقوا مساعدة شخصية.