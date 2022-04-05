ألمانيا تغلق منصة رقمية باللغة الروسية مختصة في تجارة المخدّرات وتزوير المستندات

أمر محققون من مكتب الادعاء العام في ألمانيا يوم الثلاثاء بإغلاق سوق لشبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب) باللغة الروسية، يقولون إنها متخصصة في تجارة المخدرات وصادروا عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو. وصف المدعون في فرانكفورت منصة "سوق هيدرا" بأنها أكبر سوق غير شرعي للشبكة المظلمة في العالم موضحين أنهم تمكنوا من كشف مجالات تشغيل البنية التحتية للخوادم في ألمانيا.

جاء الإغلاق نتيجة التحقيقات الجارية منذ آب/أغسطس، والتي شاركت فيها بالتزامن السلطات الأمريكية. كما قال ممثلو الادعاء إن المنصة كانت نشطة منذ 2015 على الأقل. وشدّدوا على أنه بالإضافة إلى تجارة المخدرات غير المشروعة، كانت المنصة تعرض للبيع الوثائق المزورة و بعض البيانات فضلا عن "الخدمات الرقمية" المتعددة، موضحين أن تلك المنصة الرقمية لديها حوالي 17 مليون حساب لعملاء مسجلين وأكثر من 19000 بائع مسجل. وقال ممثلو الادعاء إن مبيعات المنصة بلغت 1.23 مليار يورو على الأقل في 2020.