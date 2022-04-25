روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيّا ردا على إجراء مماثل اتخذته برلين

أعلنت روسيا الاثنين طرد 40 دبلوماسيا ألمانيا، في إجراء رد على تدبير مماثل اتخذته ألمانيا قبل فترة قصيرة، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن سفير ألمانيا في موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية الاثنين، وسلم مذكرة تفيد أن "40 موظفا في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا اعتبروا أشخاصا غبر مرغوب فيهم".

وجاء وصف الرد في البيان كالآتي: "هذا رد متوازن" مع قرار مماثل "غير ودي" اتخذته الحكومة الألمانية في الرابع من نيسان/أبريل. في الأسابيع الأخيرة طردت الكثير من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، عشرات الدبلوماسيين الروس.

في بعض الحالات، أعلن رسميا أن الطرد أتى ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، أو الممارسات التي نسبتها الدول الغربية إلى قوات موسكو. وترافقت الإجراءات أحيانا مع اتهامات بالتجسس كما هي الحال مع بلجيكا وفرنسا. وتوعدت موسكو بالرد على كل هذه التدابير، وسبق أن طرد عشرات الدبلوماسيين الغربيين من روسيا.