المفوضية الأوروبية تحظر نشاط 20 شركة طيران روسية في دول الاتحاد الأوروبي

قامت المفوضية الأوروبية بتحديث قائمة شركات الطيران المحظورة في الاتحاد الأوروبي، وهي قائمة تضم شركات النقل الجوي التي تخضع لحظر أو قيود من العمل في الاتحاد الأوروبي، لأنها لا تحترم معايير السلامة الدولية، وفي هذا السياق، أضافت المفوضية 20 شركة طيران روسية إلى قائمة سوداء ترتبط بالسلامة، حسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين.

وأوضح الاتحاد، أنه نتيجة لهذا التحديث ، "أصبحت 21 شركة طيران معتمدة في روسيا مدرجة الآن في قائمة شركات الطيران المحظورة في الاتحاد الأوروبي" مضيفا " تعكس هذه القائمة مخاوف جدية تتعلق بالسلامة ناتجة عن فرض السلطات الروسية إعادة تسجيل للطائرات المملوكة لجهات أجنبية؛ ما يعني السماح لها بالعمل دون شهادات صلاحية طيران" معتبرا الإجراء بأنه "مخالف لمعايير سلامة الطيران الدولية".

وقالت مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي أدينا فاليان "سمحت وكالة النقل الجوي الاتحادية الروسية لشركات الطيران الروسية بتشغيل مئات الطائرات التابعة لشركات أجنبية دون شهادات صلاحية سارية المفعول للطيران، شركات الطيران الروسية المتورطة في هذا الإجراء انتهكت معايير السلامة الدولية المعمول بها كما أنها تعد ما قامت بك شركات الطيران الروسية باعتباره تهديدا مباشرا للأمن"

وتابعت المسؤولة الأوروبية "إننا نعيش في سياق العدوان العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا. ومع ذلك، أود أن أوضح أن هذا القرار لا يشكل عقوبة إضافية ضد روسيا ؛ بقدر ما تم اتخاذه لأسباب فنية وأمنية فقط.، إننا لا نخلط السلامة بالسياسة".

ونتيجة للتحديث، يخضع مجموع 117 شركة طيران لحظر التحليق في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي. بدأت المفوضية الأوروبية بنشر قائمة شركات النقل الجوي المحظورة من العمل في أوروبا منذ عام 2006، ويتم تحديثها بمعدل مرتين سنويا بمساعدة وكالة سلامة الطيران الأوروبية، ويُصادق عليها البرلمان الأوروبي.