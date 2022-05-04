الاتحاد الأوروبي يعد بزيادة دعمه العسكري لمولدوفا وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع في أوكرانيا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي "سيزيد بشكل كبير" دعمه العسكري لمولدوفا، مؤكدا أنه "من واجب" التكتل مساندة كيشيناو" بعد أيام على هجمات في إقليم ترانسدنيستريا الانفصالي الموالي لروسيا أثارت مخاوف من اتساع رقعة النزاع في أوكرانيا.

في المقابل ، طالبت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بإلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات المولدوفية التي يتم تسويقها في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت: "نحتاج أيضًا إلى تصاريح لعبور أراضي الاتحاد الأوروبي لشركات نقل البضائع لدينا التي لم يعد بإمكانها استخدام الطرق الشرقية". وبشأن الهجمات الأخيرة في إقليم ترانسدنيستريا الانفصالي، قالت مايا ساندو : "نحن نبذل قصارى جهدنا لردع مثل هذه الحوادث الرامية إلى زعزعة الاستقرار".