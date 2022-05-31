كيف تتأثّر موسكواقتصاديا بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على حظر شبه كامل على النفط الروسي؟

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحول نهاية 2022 وتعد هذه أشد عقوبة حتى الآن يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وتعفى من الحظر واردات النفط عبر خطوط أنابيب من روسيا كامتياز للمجر.

الاتفاق على حظر تدريجي، سيشمل في البداية واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن فقط أي ثلثي المشتريات الأوروبية من الذهب الأسود الروسي، وليس النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، ما سمح برفع الفيتو المجري.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتّحاد سيبحث "في أقرب وقت ممكن" توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل.

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

كما واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الثلاثاء بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي وقرار الصين رفع بعض القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وسط زيادة الطلب قبيل ذروة موسم عطلات الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما تعهدت برلين ووارسو وقف وارداتها، حتى لو لم تجبرا على ذلك. وستتفاقم المخاوف إزاء نمو سلبي أو صفر نمو في أوروبا مع بيانات تظهر تراجع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0,2 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في خفض للتوقعات.

ألمانيا متمسكة بهدفها لأن تصبح مستقلة عن واردات النفط الروسي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس من جانبه، إن ألمانيا متمسكة بهدفها لأن تصبح مستقلة عن واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن خيارات التعامل مع مصفاة شفيت النفطية. و يدفع الاتحاد الأوروبي لروسيا حوالي 20 مليار يورو شهريًا مقابل النفط. ولذلك ، فإن الدول الـ 27 تتطلع إلى ضرب المحفظة الروسية بقوة.

ووافق القادة الأوروبيون خلال القمة أيضًا على منح الحكومة الأوكرانية تسعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة لتتمكن من تشغيل اقتصادها. وفي سياق متصل، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لموقع شبيغل الإخباري الألماني إن أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف بسبب الشح في أسواق النفط. ونقل عن بيرول قوله "عندما يبدأ موسم العطلات الرئيسي في أوروبا والولايات المتحدة، سيرتفع الطلب على الوقود. وعندها يمكن أن نشهد نقصا: على سبيل المثال في الديزل أو البنزين أو الكيروسين، خاصة في أوروبا". كما حذر بيرول وفقا للتقرير من أن أزمة الطاقة الحالية "أكبر بكثير" من صدمات النفط في السبعينيات وأنها ستدوم أيضا لفترة أطول.