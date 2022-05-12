غازبروم تعلن أنها ستتوقف عن استخدام خط أنابيب غاز رئيسي يمر عبر بولندا

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الخميس أنها ستتوقف عن استخدام خط رئيسي لأنابيب الغاز يمر عبر بولندا إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب هجومها في أوكرانيا.

وقالت غازبروم في بيان نشر على تطبيق تلغرام إن اعتماد عقوبات روسية مضادة "يعني حظر استخدام خط أنابيب غاز تابع لشركة +يوروبول غاز+ (التي تشغل الجزء البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا) لنقل الغاز الروسي عبر بولندا".