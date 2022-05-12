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روسيا

غازبروم تعلن أنها ستتوقف عن استخدام خط أنابيب غاز رئيسي يمر عبر بولندا

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بقلم:  يورونيوز
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شعار شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم في إحدى محطات الوقود التابعة لها في موسكو.
شعار شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم في إحدى محطات الوقود التابعة لها في موسكو.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الخميس أنها ستتوقف عن استخدام خط رئيسي لأنابيب الغاز يمر عبر بولندا إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب هجومها في أوكرانيا.

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وقالت غازبروم في بيان نشر على تطبيق تلغرام إن اعتماد عقوبات روسية مضادة "يعني حظر استخدام خط أنابيب غاز تابع لشركة +يوروبول غاز+ (التي تشغل الجزء البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا) لنقل الغاز الروسي عبر بولندا".

المصادر الإضافية • أ ف ب