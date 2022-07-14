المفوضية الاوروبية تخفض تقديراتها للنمو في منطقة اليورو

خفضت المفوضية الأوروبية الخميس توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2,6 بالمئة و1,6 بالمائة، مقابل 2,7 بالمئة و2,3 بالمائة كانت متوقعة حتى الآن بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا.

وبلغت نسبة التضخم مستويات تاريخية عالية بسبب الهجوم الروسي والعقوبات الغربية التي أدى إليها.

وقال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني: إن "هذا السيناريو الذي نصفه بالقاسي، سيضع اقتصاد الاتحاد الأوروبي في خانة الركود خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما سيشهد النشاط الاقتصادي تراجعاً متزايداً العام المقبل".

ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7,6 بالمائة في 2022 و4 بالمائة في 2023، من 6,1 بالمئة و2,7% في التقديرات السابقة.

وتحذر المفوضية من أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا قطعت موسكو إمدادات الغاز.