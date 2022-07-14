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أخبار أوروبا

المفوضية الاوروبية تخفض تقديراتها للنمو في منطقة اليورو

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بقلم:  يورونيوز
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المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2,6 بالمئة و1,6 بالمائة، مقابل 2,7 بالمئة و2,3 بالمائة، 14 يوليو 2022.
المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2,6 بالمئة و1,6 بالمائة، مقابل 2,7 بالمئة و2,3 بالمائة، 14 يوليو 2022.   -   حقوق النشر  Luca Bruno/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

خفضت المفوضية الأوروبية الخميس توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2,6 بالمئة و1,6 بالمائة، مقابل 2,7 بالمئة و2,3 بالمائة كانت متوقعة حتى الآن بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا.

وبلغت نسبة التضخم مستويات تاريخية عالية بسبب الهجوم الروسي والعقوبات الغربية التي أدى إليها.

وقال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني: إن "هذا السيناريو الذي نصفه بالقاسي، سيضع اقتصاد الاتحاد الأوروبي في خانة الركود خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما سيشهد النشاط الاقتصادي تراجعاً متزايداً العام المقبل".

ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7,6 بالمائة في 2022 و4 بالمائة في 2023، من 6,1 بالمئة و2,7% في التقديرات السابقة.

وتحذر المفوضية من أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا قطعت موسكو إمدادات الغاز.

المصادر الإضافية • وكالات