الاتحاد الأوروبي يمنح رسميا البوسنة وضع مرشحة للانضمام إلى صفوفه

وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي الخميس خلال قمتهم في بروكسل على منح البوسنة والهرسك رسميا وضع دولة مرشحة للانضمام للتكتل.

هذا القرار الذي يصادق على اتفاق توصل اليه وزراء الشؤون الأوروبية الثلاثاء، يمثل بداية عملية انضمام طويلة لهذا البلد البلقاني الذي يعد 3,5 مليون نسمة.

ويأتي بعد أسبوع من قمة في تيرانا أعاد خلالها الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بعملية التوسيع لصالح دول غرب البلقان، والتي تشهد دينامية جديدة في إطار الحرب في أوكرانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت في تشرين الأول/أكتوبر الدول الأعضاء بمنح هذا الوضع للبوسنة التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسي عدا عن تهديدات انفصالية.

وأوضحت الدول الاعضاء انه سيكون على البوسنة ان تجري إصلاحات كبرى لتعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وإدارة الهجرة والحقوق الأساسية.

هناك سبع دول رسميا مرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي: تركيا (منذ 1999، والعملية مجمدة حاليا) ومقدونيا الشمالية (2005) ومونتينغرو (2010) وصربيا (2012) والبانيا (2014) واوكرانيا ومولدافيا (2022).

اما كوسوفو فقد قدمت رسميا الخميس طلب الحصول على وضع مرشحة.

تنقسم البوسنة بين كيان صربي واتحاد فدرالي كرواتي مسلم يربطهما حكم مركزي ضعيف يعاني في أكثر الأحيان من الشلل.

هذا النظام السياسي المعقد موروث من اتفاقيات دايتون للسلام التي أنهت الحرب الطائفية التي قتل فيها 100 ألف شخص بين عامي 1992 و1995.