دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يوافق على منح البوسنة "وضع مرشح "للانضمام للتكتل

قال دبلوماسيون إن وزراء الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا يوم الثلاثاء على ضرورة أن تصبح البوسنة مرشحاً رسمياً للانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة، في توصية سيصادق عليها زعماء الاتحاد يوم الخميس.

وستنضم البوسنة إلى دول أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ألبانيا ومولدوفا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا، في عملية قد تستغرق سنوات عديدة وتتضمن مفاوضات معقدة حول تعديل القوانين المحلية لتتناسب مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتركيا على سبيل المثال مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي منذ عام 1999.

وقال دبلوماسي من التكتل "كان ذلك جزءاً من نتائج التوسع التي اتُفق عليها هذا الصباح.. بشرط واضح وهو تنفيذ الإصلاحات التي حددتها المفوضية وكذلك الإصلاحات الرئيسية الأربعة عشر التي اتُفق عليها في عام 2019 قبل بدء المفاوضات".