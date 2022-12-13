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العالم

دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يوافق على منح البوسنة "وضع مرشح "للانضمام للتكتل

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أعلام الاتحاد الأوروبي والبوسنة والهرسك على واجهة مجلس مدينة سراييفو خلال حدث للاحتفال بيوم أوروبا-9 مايو 2020
أعلام الاتحاد الأوروبي والبوسنة والهرسك على واجهة مجلس مدينة سراييفو خلال حدث للاحتفال بيوم أوروبا-9 مايو 2020   -   حقوق النشر  ELVIS BARUKCIC/AFP

قال دبلوماسيون إن وزراء الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا يوم الثلاثاء على ضرورة أن تصبح البوسنة مرشحاً رسمياً للانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة، في توصية سيصادق عليها زعماء الاتحاد يوم الخميس.

وستنضم البوسنة إلى دول أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ألبانيا ومولدوفا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا، في عملية قد تستغرق سنوات عديدة وتتضمن مفاوضات معقدة حول تعديل القوانين المحلية لتتناسب مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتركيا على سبيل المثال مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي منذ عام 1999.

وقال دبلوماسي من التكتل "كان ذلك جزءاً من نتائج التوسع التي اتُفق عليها هذا الصباح.. بشرط واضح وهو تنفيذ الإصلاحات التي حددتها المفوضية وكذلك الإصلاحات الرئيسية الأربعة عشر التي اتُفق عليها في عام 2019 قبل بدء المفاوضات".

المصادر الإضافية • رويترز